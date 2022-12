Lensa AI, l’application de selfies qui menace vos données personnelles ?

Lensa AI bouscule l’algorithme des réseaux sociaux et pour cause, l’application fait fureur en générant des selfies impressionnants grâce à l’intelligence artificielle. Grâce à cela, le logiciel est arrivé en tête des téléchargements des stores. L’idée était plutôt bonne, mais (eh oui, il y a un, mais !) l’utilisation de l’application pose certains problèmes. On vous dit tout sur cette nouvelle application tendance et ses dérives.

“Magic Avatar” ou comment vous transformer

La dernière fonctionnalité « Magic Avatar » de l’application permet de générer des portraits depuis vos selfies grâce à l’intelligence artificielle. Jusque-là, rien de bien méchant. En effet, vous téléchargez une dizaine de selfies et l’IA se charge d’en créer de nouveaux en une trentaine de minutes. Vous découvrez ensuite, une galerie d’images qui va vous permettre de vous redécouvrir en mode prince ou en princesse, kawaii, fantasy. Bien évidemment, cela a un prix, il faut compter environ 5 € pour les 50 portraits, mais cela ne l’empêche en aucun cas de combler les très nombreux utilisateurs de l’application.

Néanmoins, les critiques sont au rendez-vous et cela est justifié.

Une sexualisation des photos, mais pas seulement

On retrouve les portraits générés par Lensa AI absolument partout. Les réseaux sociaux pullulent de ces selfies et ils présentent tous un point commun : une sexualisation des portraits. L’application à la fâcheuse tendance à livrer des portraits plus suggestifs que les selfies d’origines fournis, et ce, indépendamment du genre de la personne. Les corps sont dénudés, les poitrines amplifiées. Cela n’aurait peut-être pas posé un réel problème si l’application n’était réservée qu’aux adultes, mais un très grand nombre d’adolescents en sont utilisateurs.

De plus que la société conserve un certain nombre de données personnelles pour une durée non spécifiée, comme l’expliquent nos confères du site LeBigData.fr : « …Prisma [la firme créatrice de Lensa] reçoit l’autorisation d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, traduire ou créer des oeuvres dérivées à partir du contenu des utilisateurs. Ceci concerne tout type de contenu, même s’il inclut le nom de l’individu ou toute autre information permettant de l’identifier. Cette autorisation est « perpétuelle et transférable », et ne donne le droit à « aucune compensation additionnelle »… »

Lensa AI en résumé

Une application qu’il n’est pas obligatoire de tester (et qui n’est ni vitale, ni ludique.) Les portraits générés sont certes de bonne qualité, mais est-ce que cela vaut la peine de sacrifier vos données personnelles ?