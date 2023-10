Les smartphones Android sont devenus des compagnons essentiels de notre vie quotidienne, stockant une quantité précieuse de données, de photos, de vidéos et d’applications. Lorsque vient le moment de passer à un nouveau téléphone Android, le transfert de toutes ces informations peut sembler une tâche ardue. Heureusement, l’ère numérique a donné naissance à une gamme d’applications qui simplifient grandement le processus de transfert d’un appareil à un autre.

Dans cet article, nous allons vous présenter les 5 meilleures applications de transfert Android vers Android. Que vous soyez un amateur de technologie en quête de la solution la plus efficace ou un utilisateur occasionnel à la recherche de simplicité, nous avons couvert toutes les bases pour vous aider à transférer vos données en toute sécurité et en toute simplicité. Découvrons ensemble ces applications qui faciliteront votre passage vers un nouveau smartphone Android sans tracas ni perte de données.

DroidKit – Application transfert Android/iPhone vers Android

DroidKit est une application permettant de régler différents problèmes Android. Parmi ses fonctionnalités, est le transfert de données entre deux appareils Android, ainsi, il peut même transférer les données d’un iPhone à un appareil Android. Par ailleurs, DroidKit peut transférer tous les types de données y compris les photos, vidéos, musique, applications, contacts, SMS, journal d’appels, et les fichiers. En quelques clics seulement, toutes vos données seront transférées directement vers votre nouvel appareil Android.

Compatible avec tous les appareils Android comme Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, etc, et il prend en charge toutes les versions Android y compris la dernière version Android 13.

Possibilité de transférer toutes les données Android telles que les applications, les photos, les contacts, les données WhatsApp et plus.

Pas besoin de sauvegarder et de restaurer, pas besoin de synchroniser les données avec le cloud, vous pouvez transférer directement les données d’un appareil à un autre en 1 clic.

Il vous offre la possibilité de prévisualiser les données Android avant le transfert.

Il fonctionne sous Windows et Mac.

Samsung Smart Switch – Application transfert Android vers Samsung

Samsung Smart Switch est une application développée par Samsung pour faciliter la migration de données entre deux appareils Samsung ou d’autres smartphones Android vers un appareil Samsung. Samsung Smart Switch est souvent utilisé pour transférer des données telles que des contacts, des messages, des photos, des vidéos, des applications et d’autres fichiers d’un ancien téléphone vers un nouvel appareil Samsung.

Avantages

Facile à utiliser.

Compatible avec la majorité des appareils Samsung.

Plusieurs types de données sont pris en charge pour le transfert vers Samsung.

Samsung Smart Switch offre plusieurs options de transfert, notamment le transfert par câble USB, le transfert sans fil et la sauvegarde sur un ordinateur.

Inconvénients

Compatibilité limitée : Bien que Samsung Smart Switch soit compatible avec un certain nombre d’appareils Android, il peut y avoir des limitations ou des problèmes de compatibilité avec certains modèles moins courants.

Besoin d’un nouvel appareil Samsung : L’application est principalement conçue pour faciliter la transition vers un nouvel appareil Samsung.

Si vous n’utilisez pas un appareil Samsung comme destination, vous pourriez avoir besoin d’autres solutions pour le transfert de données.

Connectivité requise : Le transfert sans fil nécessite une connexion Wi-Fi stable, ce qui peut ne pas être disponible dans toutes les situations.

Google Drive – Application transfert Android via sauvegarde et synchronisation

Google Drive est un Cloud offert par Google permettant de sauvegarder les données. Cette application vous permet également de transférer les données sauvegardées à un autre appareil Android. Cependant, elle offre seulement 15 Go de stockage en ligne. Pour en avoir plus, vous devez payer un abonnement.

Avantages

Application sécurisée et vos données sont protégées dans le Cloud.

Permet de sauvegarder les données des applications comme WhatsApp et Viber.

Inconvénients

Transfert de données lent car il nécessite une connexion internet pour télécharger les données sauvegardées sur le nouvel appareil.

Stockage de sauvegarde limité, ce qui signifie que vous ne pouvez pas sauvegarder toutes vos données sur Drive afin de les transférer à un autre appareil Android.

Vous devez réinitialiser l’appareil récepteur afin de transférer les données.

SHAREit – Transfert de données sans fil

SHAREit est l’une des applications de transfert de données les plus connues. SHAREit utilise le Wi-Fi pour transférer des données comme la musique, les vidéos, les applications, et les fichiers. Par ailleurs, cette application classe les données par catégorie et permet de prévisualiser les données avant de les transférer.

Avantages

Facile à utiliser.

Elle utilise un code QR pour connecter les deux appareils.

Elle classe les données par catégorie.

Elle permet de prévisualiser les données avant de les transférer.

Inconvénients

Ne peut pas transférer les SMS, les contacts, et le journal d’appels.

Contient trop de publicités.

Le transfert plante souvent.

Le transfert est lent car elle utilise le Wi-Fi.

Xender – Transfert de données sans ordinateur

Xender est une application de partage de fichiers entre les appareils Android qui permet aux utilisateurs de transférer rapidement des fichiers, des images, des vidéos, de la musique et d’autres types de données entre des appareils mobiles Android. Cette application utilise le réseau Wi-Fi pour transférer les données.

Avantages :

Transfert de données sans PC et sans fil.

Multiplateforme : Xender est disponible sur plusieurs plates-formes, notamment Android, iOS, Windows, et même en version Web pour les transferts entre un téléphone et un ordinateur.

Il n’y a pas de limites strictes en termes de taille de fichier.

Interface conviviale : Xender propose une interface utilisateur simple et conviviale, ce qui facilite la navigation et l’utilisation pour les utilisateurs de tous niveaux.

Inconvénients :

Publicité : Comme de nombreuses applications gratuites, Xender affiche des publicités, ce qui peut être gênant pour certains utilisateurs.

L’utilisation continue de Xender peut entraîner une décharge rapide de la batterie de votre appareil.

Ne peut pas transférer les SMS, les contacts, et le journal d’appels.

Comment utiliser DroidKit pour transférer Android vers Android

DroidKit est un logiciel pour Windows et Mac et permet le transfert de données entre deux appareils Android. Voici comment l’utiliser :

Tout d’abord, veuillez installer DroidKit sur votre PC puis lancez-le.

Une fois lancé, sélectionnez Gestionnaire données puis Migration Android.



Ensuite, connectez vos deux téléphones Android via leur câble USB puis sélectionnez Android vers Android et tapez sur Migrer.



Après cela, sélectionnez l’appareil source et l’appareil cible puis appuyez sur Migrer.



Enfin, cochez les données à transférer puis tapez sur suivant et attendez jusqu’à la fin de l’opération.



Conclusion

Comme vous pouvez le voir sur cet article, il y a un large choix d’applications de transfert de données Android vers Android. Cependant, certaines applications sont limitées par rapport aux autres. Par exemple, certaines applications ne peuvent pas transférer tous les types de données, d’autres ne sont pas compatibles avec tous les modèles et versions Android. Mais si vous cherchez le moyen ultime de transfert entre Android et Android, nous vous conseillons DroidKit car non seulement il fait un transfert direct via le câble USB, mais il peut également transférer tous les types de données.

