L’appli Babbel en promo à -50% : apprenez facilement une langue étrangère !

À notre époque, nos cerveaux marchent de plus en plus au ralenti. Nos mémoires ont même été échangées par les moteurs de recherche et l’enregistrement automatique des mots de passe. Alors le côté « éponge » de notre matière grise est mis à mal et on a du mal à apprendre quoi que ce soit. Pour réveiller tout ça, pourquoi ne pas apprendre une langue étrangère ? C’est bientôt les vacances, cela peut donc vous aider si vous partez dans un autre pays. Même chose pour vos enfants s’ils ont des difficultés à l’école et besoin de soutien. Peut-être même que vous avez du temps libre et que vous cherchez une activité intéressante pour le combler. Alors choisissez Babbel avec qui vous combinerez l’utile à l’agréable !

Babbel : à votre tour ?

Difficile de ne pas connaître Babbel aujourd’hui. Lancée en 2007, l’application est toujours sur le devant de la scène de l’apprentissage des langues et son succès peut se voir comme un gage de la qualité de son enseignement. Ce serait même plus de 10 millions de personnes qui auraient souscrit à un abonnement à travers le monde. Vous aurez pour vous une offre de plusieurs langues. Vous aurez bien sûr les plus évidentes comme l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le portugais. D’autres choix sont également disponibles comme le néerlandais, le suédois, le polonais, le turc, l’indonésien, le norvégien, le danois et le russe (ça peut servir en ce moment…).

Chaque cours vous donnera accès à différents exercices et des centaines de leçons selon des techniques développées par 150 experts en langue. Cela vous permettra d’élargir et de renforcer vos compétences aussi rapidement que sur la durée. L’objectif de Babbel est de vous apprendre une langue que vous voudrez parler et non pas juste une suite de mots. Pour ça, autant acheter un dictionnaire. L’application, elle, voit l’apprentissage d’un autre œil.

Langue à 360°

L’offre de Babbel est en effet pléthorique et englobe la totalité de l’apprentissage, même au-delà des simples mots. Vous aurez ainsi vraiment l’impression de vous plonger dans la culture de chaque pays associé à la langue. L’application propose de nombreux contenus intéressants et interactifs. Vous aurez des leçons fondamentales comme si vous étiez à l’école mais aussi des propositions plus vivantes. Vous trouverez donc un choix de jeux, de podcasts et autres pour varier les plaisirs.

Tous les aspects d’une langue seront abordés, de la grammaire à la prononciation en passant par l’écriture, la lecture ou l’écoute. Comme l’application se sert de la reconnaissance vocale, vous pourrez vous améliorer à l’oral par le biais de dialogues interactifs. Vous pouvez également apprendre par thème, histoire de trouver un intérêt encore plus grand à ce que vous découvrez selon vos passions. Autre option ma foi très intelligente, vous pouvez télécharger vos leçons afin de pouvoir les faire hors-ligne. C’est une singularité importante qui différencie l’application par rapport à Duolingo, par exemple, qui ne s’ouvrira pas si vous n’êtes pas connecté à Internet. Au niveau de la manière d’appréhender la pédagogie et l’apprentissage, Babbel n’a vraiment que des qualités. Alors comment y accéder ?

Le prix de l’exigence

Babbel assume son envie de proposer du contenu de qualité, réfléchi et efficace. C’est donc pour cela que les développeurs en ont fait une application payante. Ce mode de fonctionnement permet également de la rendre facile et agréable d’emploi. Duolingo, son principal concurrent, propose lui du contenu gratuit mais il y a tellement de publicités que vous aurez vite fait de voir votre envie d’apprendre s’émietter rapidement. De plus, un abonnement Babbel vous permet également d’apprendre sur le site internet en plus de votre mobile/tablette.

L’inscription est gratuite, puis trois abonnements sont disponibles. Pour 3 mois, vous devrez débourser 9,99 €/mois (soit 120 €/an). Pour 6 mois, il vous en coûtera 7,49 €/mois (soit 90 €/an). La formule la plus économique est bien évidemment celle à l’année puisque la cotisation mensuelle descend à 4,99 (soit moins de 60 €/an). Par contre, vous devrez payer pour chaque langue que vous suivez. Mais c’est toujours beaucoup moins cher que des cours particuliers.

Si vous avez besoin d’une méthode motivante et qui justifie un investissement financier par la qualité de son enseignement, nous ne pouvons que vous conseiller Babbel pour apprendre une nouvelle langue.

Babbel en bref…

Quel logiciel ou application pour apprendre l’anglais facilement ? Babbel est une application qui permet d’apprendre ou de se perfectionner rapidement en anglais. Non seulement vous pouvez apprendre et réviser grâce à l’appli, mais Babbel propose aussi les classes Babbel Live pour prendre la parole et rapidement prendre ses marques. Babbel propose aussi d’autres langues : espagnol, japonais, italien, etc.

Combien de temps faut-il pour apprendre une nouvelle langue ? Cela dépend de votre niveau et de votre motivation, mais 92 % des utilisateurs de Babbel ont amélioré leur niveau en seulement 2 mois. Il faut dire que Babbel permet d’acquérir des compétences pratiques et que l’ensemble des leçons et activités est ludique et adapté à votre motivation.

Est-ce facile d’apprendre une langue avec Babbel ? Elle est loin l’époque de la méthode Assimil de papy. Avec Babbel vous êtes rapidement prêt à engager des conversations. S’il vous faut de la patience pour maîtriser parfaitement une langue, vous n’avez pas besoin de connaître les règles de la grammaire anglaise sur le bout des doigts pour commander une pinte !