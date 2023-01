LANDrop Android : c’est comme AirDrop, mais mieux qu’AirDrop !

Apple répond depuis un certain temps au besoin de mobilité de ses utilisateurs avec AirDrop. Un outil simple qui permet de faciliter le partage de fichiers entre les appareils de l’environnement de la marque à la pomme. Si Google a tenté pendant quelques années de créer une alternative, celle-ci n’a jamais vraiment séduit. En cause, son incompatibilité avec les plateformes Windows, iOS ou encore macOS. Et du côté des solutions alternatives, AirDroid est limitée et AirMore ne fonctionne plus aussi bien qu’avant…

Un transfert facilité entre tous vos appareils

Il existe pourtant un outil gratuit et open source qui permet de transférer des fichiers entre tous vos appareils, peu importe l’OS : LANDrop. Basé sur le transfert de données via le Wi-Fi (en LAN, comme son nom l’indique), il permet d’échanger des fichiers et documents entre tous les systèmes connectés à un même réseau. Tout ce que vous avez à faire c’est d’installer la version idoine sur votre machine…

L’application bénéficie d’une vitesse de transfert intéressante, s’appuyant sur la bande passante du réseau local. Peu d’impact donc si votre box ne bénéficie pas d’un flux rapide. L’outil repose sur une ergonomie facile d’accès, permettant de personnaliser les identifiants publics de l’appareil et de le rendre visible très facilement aux autres utilisateurs.

LANDrop : une intégration avancée sous Android

Si vous utilisez un appareil Android, cette solution vous concerne alors, d’autant plus si vous avez déjà eu un smartphone Apple. L’application LANDrop est intégrée de manière poussée à l’interface des téléphones Android. Ses options de partage sont ainsi directement disponibles dans le menu Partager. Intéressant si vous souhaitez transférer des fichiers depuis votre galerie photo ou bien votre Drive.

Important à noter, LANDrop n’est pas une application gourmande. Elle n’a pas d’impact sur la qualité des fichiers, comme la définition de vos images et médias, et ne consomme pas de données.

Si les développeurs de l’application s’engagent à respecter le traitement des données personnelles, en ne les stockant pas, nous vous conseillons cependant de protéger vos arrières avec une solution de chiffrement comme un VPN.

Pour télécharger LANDrop, cela se passe sur le site officiel : Télécharger LANDrop