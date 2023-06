Kids Paint : une application de peinture pour enfants sans pub et sans frustration

Plutôt que de donner la tablette à vos enfants pour un dessin animé, pourquoi ne pas les faire dessiner ? En salle d’attente, chez tata Lydie ou lors des trajets en voiture, ce type d’activité est parfaite pour les rendre moins passifs devant leur appareil. Et comme on n’a pas tout le temps du papier et la trousse à feutres sous la main, la tablette c’est bien pratique. Bien sûr cela fonctionne aussi lorsque vous faites à manger à la maison !

Que des applis frustrante et pleine de pubs…

Le problème c’est que de nombreuses applis du Play Store proposent des publicités ou vous demandent systématique de payer pour ajouter du contenu. Les jolis feutres bariolés ou avec des effets spéciaux sont affichés à l’écran, mais les enfants ne peuvent pas les utiliser : frustrant non ? On a même vu des applis qui proposent d’apprendre à écrire l’alphabet, mais elles deviennent payantes à partir de la lettre G. Super.

Si vous voulez faire passer le temps à vos enfants sans ouvrir Netflix, nous avons déniché pour vous Kids Paint ou « Peinture pour enfants » en français. Il n’y a aucune pub et tout est inclus. Le plus beau, c’est que vous n’avez même pas besoin d’être connecté pour la faire fonctionner.

Kids Paint c’est la liberté !

L’appli est plutôt destinée aux enfants de plus de 5 ans, mais un mode permettant de changer de couleur aléatoirement est présent pour les plus petits. Même s’il est conseillé de limiter la tablette avant 6 ans, nous nous garderons bien de vous faire la leçon… Kids Paint est très facile d’utilisation, il suffit de choisir sa couleur et son outil parmi la trentaine proposée : brosses, spray, crayons, rouleau, marqueurs, pinceaux de différentes tailles et on peut bien sûr ajuster l’épaisseur du trait pour chaque outil. Faire des formes, les remplir de couleur, choisir un fond uni : dessiner avec les doigts n’a jamais été aussi simple !

Pour les plus exigeants – car les adultes peuvent très bien s’y mettre aussi – il est possible de sélectionner sa couleur avec plus de nuance. Le zoom est aussi de la partie pour les petits détails et on peut partager sa création avec ses contacts. Enfin, pas de risque de perdre son travail puisque le dessin restera en mémoire même si l’enfant quitte l’appli par inadvertance.