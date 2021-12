Jacquie & Michel Contact, le site de rencontre du couple le plus célèbre du X français

Jacquie & Michel Contact c’est un site pour les rencontres coquines avec la possibilité de s’inscrire seul ou en couple. Classique dans sa conception, le site n’en est pas moins efficace puisqu’il y a énormément de femmes de tous âges. Il faut dire que pour ces mesdames, c’est gratuit ! Il est possible d’accéder à des chats vidéos coquins, de programmer des rendez-vous échangiste et comme il s’agit de Jacquie & Michel, vous pourrez même tomber sur des modèles amateurs de films produits par le couple…

La particularité de Jacquie & Michel Contact

Jacquie & Michel Contact a tout d’un site de rencontre classique avec des profils, des photos, la possibilité d’envoyer des messages, la possibilité de voir à qui vous plaisez via un système appelé « kiss », d’ajouter des utilisateurs dans vos favoris et des critères de sélection assez banals : distance, âge, taille, poids, orientation sexuelle, etc. Comme il s’agit d’un site de rencontres coquines, il est possible de notifier si vous vous déplacez, si vous recevez, ou les deux. Si vous n’êtes disponible que le week-end, c’est aussi possible de l’afficher. En vous abonnant, vous avez la possibilité de mettre votre profil en avant pendant quelques heures. Si vous souhaitez faire des folies pendant le week-end, n’hésitez pas à utiliser cette fonction ! Le site propose aussi une fonction “Mes accès” qui vous enverra vers différents sites de la « constellation Jacquie & Michel ». On y trouve des sites spécialisés dans l’adultère, le fétichisme, les cougars, les femmes asiatiques, naturistes, échangistes, etc.

Les membres

On trouve énormément de profils différents sur Jacquie & Michel Contact : des célibataires, des personnes mariées, des couples, des homos et bisexuels et vous pourriez même tomber sur une actrice des films Jacquie & Michel ! C’est assez rigolo, mais attention aussi aux profils de prostituées. Même si les modérateurs font la chasse à ces filles, il n’est pas facile de déterminer s’il y a racolage ou pas sans parler à la personne. Surtout signalez toute personne qui vous demandera de l’argent. Mais bon, avec 12 millions de visiteurs par mois, il y a de quoi faire…

Les prix et les avantages

Les prix ne sont pas très élevés d’autant qu’en ce moment il y a une réduction de 25% sur les offres Argent et Or. Cette dernière est d’ailleurs à conseiller puisque même si elle revient à 1 € de plus par mois elle propose bien plus d’avantages : 30 placements en tête de classement (Pole Position) et un accès illimité au Tchat Webcam, aux messages et aux profils. Les demandes de contact sont aussi illimitées. Il est possible de mettre jusqu’à 8 photos sur votre profil et la validation de votre fiche est quasi instantanée. Vous recevrez aussi un cadeau et un accès pendant 12 jours à des vidéos de charme. À noter aussi une offre d’essai 2 € pour 7 jours.

Notre avis

Comme vous pouvez vous en douter, le site Jacquie & Michel Contact n’est pas vraiment l’endroit pour trouver un mari ou une femme. Il s’agit avant tout de rencontres rapides, sans lendemain. Aucun problème puisque chacun est là pour ça justement ! Comme les femmes ne payent pas, elles sont nombreuses sur le site et n’hésitent pas à aller chercher les hommes ce qui est plutôt flatteur pour l’ego de ces Messieurs. Si vous souhaitez des rencontres légères Jacquie & Michel Contact et Erotilink sont deux destinations de choix. Pour les rencontres adultères, on préfèrera le site Victoria Milan très spécialisé avec une interface plus sympa. Pour le libertinage, le site n°1 c’est Wyylde.