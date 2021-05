Invideo : un des meilleurs éditeurs de vidéo en ligne

Vous devez monter ou éditer une vidéo pour le Web et vous êtes un peu perdu ? Vous n’avez pas de connaissance particulière dans ce domaine et vous n’avez pas non plus envie de lire un tutoriel long comme le bras pour arriver à vos fins. Avez-vous essayé Invideo ?

Dans le monde des logiciels de montage vidéo, tout le monde vous parlera d’Adobe Premiere comme d’une référence en la matière. Certes c’est un outil très puissant, mais difficile à maîtriser, cher et lourd pour un ordinateur « normal ». Et puis vous n’êtes pas Scorsese ou Kubrick : vous voulez un résultat pro, mais sans avoir besoin de lire un manuel de 300 pages. Encore mieux : vous n’avez pas envie d’installer de logiciel sur votre ordinateur !

Pas de logiciel à installer

Vous pensez que c’est impossible ? Détrompez-vous : il existe des logiciels de montage/édition de vidéo uniquement en ligne. Il suffit d’utiliser votre navigateur pour commencer à créer. Et dans ce domaine, le site qui fait parler de lui en ce moment c’est Invideo. Sur cette plate-forme, tout est pensé pour le marketing et les réseaux sociaux. Lorsqu’il s’agit de promouvoir une marque, un produit, de préparer des invitations en vidéo ou un webinaire, c’est un outil léger et très simple à prendre en main. Il suffit de choisir son template en fonction de ce que vous souhaitez faire et quel que soit le réseau social de destination, Invideo va s’adapter au bon format : Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, YouTube. Plus besoin de faire 50 formats de vidéo puisque Invideo va poster directement sur vos plates-formes préférées.

Des milliers de contenus pour enrichir vos créations

Pas besoin non plus de s’abonner à une bibliothèque ou un site proposant des images ou des clips vidéo puisque Invideo dispose de ses propres fichiers à intégrer à vos montages. On trouvera aussi des effets, des filtres, des stickers, des transitions, des animations, etc. Pareil pour la partie sonore puisque vous trouverez là aussi des effets et des morceaux de musique pour accompagner vos vidéos. Le contenu n’est pas figé puisqu’on pourra profiter de nouveaux templates pour les fêtes religieuses, les événements sportifs, les anniversaires de personnalités célèbres, les vacances, etc.

Une solution tout-en-un

La version gratuite ne nécessite qu’une inscription. Vous aurez alors tous le loisir d’essayer les fonctionnalités du site, mais pour faire disparaître le watermark Invideo il faudra bien sûr passer à la version payante. Pour 15 $/mois vous aurez à disposition l’intégralité des médias Premium, 10 Go de stockage dans le cloud et 60 exportations de vidéo tandis que la version à 30 $/mois vous permet de profiter d’un stockage de 100 Go, d’un nombre illimité d’exports et de 120 vidéos iStock à télécharger pour vos créations. Pour ces deux offres, vous avez 7 jours d’essai pour vous faire un avis.