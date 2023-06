Insécurité : protégez-vous des agressions avec l’appli Secumap !

Si pour vous l’insécurité est plus qu’un « sentiment d’insécurité », vous serez sans doute ravi de savoir qu’une nouvelle appli vient de voir le jour. Secumap est une création française. Le but est simple, vous êtes prévenu des dangers potentiels sur votre route lorsque vous devez aller d’un point à un autre…

Secumap est une application mobile innovante et gratuite créée pour aider les Français à se protéger contre les agressions. Le but est simple et fonctionne un peu de la même manière que Waze. Si vous marchez dans la rue et que vous rencontrez un individu louche ou agressif, vous pouvez le signaler et enregistrer sa position. Votre rapport restera affiché sur l’appli pendant 30 minutes. De cette manière si une personne désire aller d’un endroit à un autre et qu’elle doit passer sur la route du triste personnage, elle est prévenue. Elle peut donc faire un détour, changer de mode de transport ou appeler quelqu’un.

Sur Secumap, il est aussi possible de signaler les pervers, les pickpockets, les agressions en cours, les manifestations ou les endroits non éclairés.

Le Waze anti-agression

Disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple, Secumap a une vision claire pour l’avenir : assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens lors de leurs déplacements en ville. Pour l’instant ; l’appli est limitée à 100 000 utilisateurs (il y a encore de la place alors foncez !), mais l’objectif est de rassembler un million d’utilisateurs en France d’ici avril 2024 avec l’ambition de s’étendre dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest pour 2026.

Interview du fondateur Jean Carillo

Entraîneur de boxe, champion de Tae kwon do et formateur de combat pour les forces de l’ordre, Jean Carillo est à l’origine de Secumap. Nous avons voulu lui poser quelques questions sur son application…

1/ Nous avons pris connaissance de votre application avec une publicité sur Twitter. Cette dernière montrait un drapeau français avec le mot « Patriote ! » comme pour interpeller les internautes. Le but de votre appli est d’éviter les agressions et de populariser son utilisation avec le bouche-à-oreille. N’avez-vous pas peur d’exclure une partie des allergiques au « bleu-blanc-rouge », les bien-pensants pour qui le drapeau est d’extrême droite ?

Ceux qui pensent bleu-blanc-rouge = extrême droite, font preuve de malhonnêteté. Quand c’est l’équipe de France qui gagne un match de football, ça ne les dérange pas de voir des millions de drapeaux / tee-shirts bleu-blanc-rouge. Tant que les utilisateurs ont pour démarche de vouloir réduire l’insécurité dans leur ville et d’aider leur prochain, ils sont les bienvenus.

2/ Combien l’appli compte-t-elle d’utilisateurs ? Pourquoi est-elle limitée ? Est-elle finie ? Pensez-vous ajouter des fonctionnalités ?

L’application recense près de 10 000 utilisateurs (qui seront atteints fin juin au vu des prévisions). Nous limitons à 100 000 pour plusieurs raisons. Nous souhaitons construire une communauté bienveillante et de qualité. Nous savons que les 100 000 premiers utilisateurs seront des membres sérieux et actifs. C’est pourquoi nous limiterons les inscriptions uniquement sur invitation des membres déjà présents, sur le même principe que « Clubhouse ». La raison est aussi économique. Nous souhaitons contrôler notre croissance et nos coûts liés au fonctionnement de l’application afin de ne pas exploser « en plein vol ». La version actuelle de Secumap est notre MVP. (Minimum Viable Product, une ébauche, NDLR). La sortie de 4 autres nouvelles fonctionnalités gratuites est prévue courant 2023.

3/ Que pensez-vous des applis comme The Sorority ou App-Elles qui proposent une aide en temps réel en cas d’agression ?

Ayant plus de 35 ans de métier en tant que coach de boxe et plus de 10 ans en tant qu’instructeur de combat pour la police américaine et française, je connais très bien la réalité de la violence de rue. Le problème qui se pose avec des applications comme Sorority et App-Elles c’est qu’il faut prévenir les utilisateurs à proximité. Quand une personne se fait agresser dans la rue, aucun témoin aux alentours ne bouge le petit doigt pour aider la victime. La majeure partie des témoins fuient, continuent leur chemin ou filment.

Donc penser que des utilisateurs à 150 mètres vont faire un sprint pour venir secourir un inconnu, ça n’existe que dans les films d’Hollywood. Le deuxième problème avec cette fonction, c’est la responsabilité juridique. Si quelqu’un vient porter secours et doit en venir aux mains, qui est le responsable si l’agresseur porte plainte ? L’application Sorority qui a mis en relation le sauveur et la victime ? Alors, la victime ? Le sauveur ?

L’autre problème concerne les « lieux safe ». Si demain ma femme se fait agresser dans la rue ou est suivie par un individu étrange, elle ne va pas sortir son téléphone pour découvrir qu’un bar à 500m est en partenariat avec l’application. Non, son bon sens va lui dire d’aller dans le premier bar/ lieu public qui est à proximité d’elle, à moins de 50 mètres.