Ibis Paint : la meilleure application de dessin sur téléphone ?

Première qualité d’Ibis Paint, et pas des moindres, il s’agit de son interface. Simple d’utilisation, l’application bénéficie d’une conception des plus ergonomiques. Les outils se trouvent facilement, les informations sont claires et lisibles, on ne se perd pas dans une succession d’écrans pour arriver à ses fins. Enfin, l’interface est entièrement traduite en français, parfois approximativement, mais l’effort est là. Ibis Paint est très prisé des dessinateurs de manga en herbe avec une chaîne YouTube officielle où vous trouverez des tutos très sympas.

Le plein de fonctionnalités pour dessiner sur Android

Une fois l’interface maîtrisée, que nous offre Ibis Paint ? Ici aussi, l’application est généreuse. On retrouve ici les grands classiques des outils de dessins : gestion des calques, dimensionnements, couleurs et teintes, pinceaux à effets, texte… Il est aussi possible d’utiliser la plateforme pour procéder à des retouches photo. Tout cela est supporté par un système de cloud gratuit, pour importer ou sauvegarder ses visuels. Gardez cependant en tête que l’import nécessite la connexion à un compte Twitter, Facebook ou Apple.

Ibis Paint : gratuité ou premium, que choisir ?

Si une partie des fonctionnalités d’Ibis Paint est disponible gratuitement, le reste nécessite de s’abonner à un compte premium. Celui-ci est proposé à 3,29 € par mois, ou bien 26,99 € par an, et permet d’accéder à l’ensemble des options (filtres, pinceaux, brosses…) tout en supprimant la publicité.

Parce que oui, pour les utilisateurs de la version gratuite, il vous faudra composer avec des bannières publicitaires. Mais, pas d’inquiétude, celles-ci sont discrètes et ne viennent pas polluer l’expérience de l’application. Il est donc tout à fait possible d’utiliser Ibis Paint sans débourser un centime, les fonctionnalités de base étant largement suffisantes pour dessiner ou retoucher des photos. Certes ce sera plus pratique avec une tablette qu’avec un smartphone de 5 pouces de diagonale… Notez quand même que l’application est puissante, mais aussi gourmande en ressources. Avec une tablette chinoise à 100 € qui date de 2019, vous allez subir de gros ralentissements. Mais après tout, c’est gratuit alors pourquoi ne pas vous faire une opinion par vous-même ?

Vous pouvez télécharger Ibis Paint directement depuis la page Play Store de l’application. Prêt à dessiner ? À vos pinceaux !