Hellowork : l’application pour des jobs à portée de main !

Qu’est-ce qu’Hellowork ?

Pour répondre à cette question essentielle, Hellowork est la résultante de la fusion de RégionJob, ParisJob et Cadreo. Pourquoi fusionner ? Tout simplement pour faciliter la recherche d’emploi. Avouons qu’il est nettement plus agréable d’avoir toutes les offres réunies dans une seule et même application.

Un ciblage précis

Ne nous emballons pas. Les offres ne sont pas toutes rédigées pour vous, mais grâce à des filtres précis, vous allez rapidement cibler celles qui répondent à vos critères. En effet, vous avez la possibilité de choisir la catégorie, le type d’entreprise, le ou les secteurs et la date de publication. Bien évidemment, on retrouve les filtres classiques de localisation et de type de contrats.

Des offres faites pour vous !

Hellowork vous offre la possibilité d’importer votre curriculum vitae. Grâce à cela, les offres mises en avant seront adaptées à votre profil. Exit la perte de temps à scroller pour trouver la perle des offres d’emploi. Pour être sûr de trouver son bonheur le plus rapidement possible et sans avoir à cliquer sur chaque annonce (sauf pour avoir plus de détails), il est affiché :

La nature du poste;

La localisation (parce qu’il n’y a pas que Paris !);

Le salaire (on ne vit pas tous d’amour et d’eau fraîche !);

Si le poste est ouvert au télétravail.

Les offres sont en transparence. Le recruteur indique très clairement ce qu’il recherche et ce qu’il attend du futur salarié (diplômes, missions…).

En résumé

Avec 500 000 annonces mensuelles, Hellowork mérite d’être dans vos applications préférées. Fluide, pratique, vous allez pouvoir postuler depuis votre smartphone en deux clics (après vérification, il s’agit de trois clics). La réactivité est importante lorsque l’on souhaite trouver un nouveau job, et c’est chose faite avec l’application.