Hello Bank, la banque en ligne qui rassure…

Les banques 100 % en ligne ont moins de 20 ans, mais elles ont dû mûrir un peu avant de devenir de véritables alternatives aux banques traditionnelles avec guichets. Parmi toutes ces banques sur Internet, Hello Bank tire son épingle du jeu grâce à une offre extrêmement complète, un coût très bas, 80 € offerts à l’ouverture et surtout la garantie BNP Paribas…



Gratuit

Tester

Note

Hello Bank a vu le jour en 2013. Il s’agit d’une banque 100 % en ligne créée par BNP Paribas. Même s’il est possible pour les clients d’aller chercher un chéquier ou de déposer des espèces dans une agence BNP, toutes les opérations peuvent s’effectuer en ligne, y compris l’inscription. Pour contacter un banquier, il suffit de téléphoner du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 17h30. Les produits proposés sont nombreux : livret A, LEP, prêt immobilier, PEL, livret jeune, compte joint, assurance vie, crédit à la consommation, etc. Mais ce qui nous intéresse ici c’est le compte courant. Lors de l’ouverture du compte il faudra déposer entre 10 € et 300 €, mais Hello Bank vous offrira 80 € et une carte bancaire gratuite à choisir parmi plusieurs formules : Visa Electron, Visa Classic, Visa Premier et Visa Infinite. Toutes sont gratuites sauf la dernière, réservée aux personnes justifiant de très gros revenus.

4 types de cartes bancaires différents

Notez que pour la formule «normale», il faudra que vous disposiez de revenus mensuels de 1000 €, mais celle qui vaut le plus le coup est l’offre Visa Premier qui en plus d’être gratuite (elle coûte normalement 18 € par trimestre à la BNP), dispose de solides garanties en cas de voyage à l’étranger par exemple (rapatriement, assurance annulation, retard d’avion/train, perte de bagages, etc.), mais aussi de services sympas comme des billets de ciné à prix réduit ou des prix sur les locations de véhicules. Il faudra cependant justifier de 1800 € de revenus par mois : pas impossible dans le cas d’un compte joint.

L’application mobile est très bien conçue. Vous pouvez visualiser votre solde, mais aussi mieux gérer vos données grâce à un historique des dépenses par catégorie. L’accès au compte via montre connectée est un peu gadget, mais a le mérite d’exister, par contre l’option Apple Pay, très pratique, est de la partie. Il faudra au moins un iPhone SE ou un appareil à partir de l’iPhone 6. Les tout derniers appareils étant aussi compatibles bien sûr : iPhone 11, XR, XS, etc.

Hello Bank : des prix maîtrisés

Hello Bank ne vous facture pas de frais de tenue de compte, le chéquier peut être envoyé gratuitement chez vous, les chèques de banque (des chèques garantis par la banque pour acheter une voiture par exemple) sont gratuits et l’assurance obligatoire en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement sont assez bon marché : 26,50 €/an soit 2,2 €/mois seulement. Concernant les frais, ils sont clairement indiqués et sans piège : les retraits d’espèces en France et UE sont gratuits, mais en dehors, il faudra retirer l’argent d’une banque partenaire de la BNP (50 000 DAB dans le monde) sinon vous serez facturé à hauteur de 2 %. Si vous devez remplacer votre carte avant sa date de validité (en cas de perte ou de vol), il vous en coûtera 15 €. En cas de dépassement du découvert autorisé, la lettre de régularisation vous coûtera 20 €.

Parrainer ça rapporte ! Vous connaissez des gens qui souhaitent changer de banque ? Amis, proches ou collègues, si vous arrivez à les convaincre de rejoindre Hello Bank, vous toucherez 100 euros de bonus, et eux auront droit à 80 euros de cadeau pour l’ouverture de leur compte. Un système de parrainage malin qui fait de chaque client de la banque en ligne un commercial potentiel.



Comment ouvrir un compte ?

Un compte Hello Bank peut s’ouvrir uniquement en ligne avec un simple formulaire via votre navigateur. Sachez juste que si vous êtes client à la BNP, le transfert de compte sera plus facile et vous n’aurez pas à changer de RIB. Pour les autres, c’est presque aussi simple : il faudra renseigner le formulaire, envoyer sa signature électronique en la prenant en photo avec votre smartphone et saisir un code envoyé par SMS. Vous pourrez alors envoyer les documents justificatifs en ligne : deux pièces d’identité (parmi la carte d’identité, titre de séjour, passeport, permis de conduire, acte de naissance, etc.) un justificatif de domicile (facture, abonnement Internet, etc.), une feuille d’imposition, bulletin de salaire (ou à défaut une carte d’étudiant ou un certificat de scolarité) et votre ancien RIB. Vous pourrez alors réaliser votre premier versement et attendre quelques jours votre carte bancaire.