Heavn : L’appli de rencontres amoureuses chrétiennes qui séduit

Un concept innovant

Heavn est une application gratuite qui permet de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même Foi, à priori le christanisme sous toutes ses formes : catholique, protestant, orthodoxe, évangélique etc. Même s’il existe aussi la possibilité d’indiquer « Autre » dans le champ « Religion »…

Là où le concept innove, c’est, d’une part, dans le rythme d’approche. Oubliez le speed dating, ici nous sommes sur du slow dating et autant dire qu’au début le choc peut être brusque. Dans un monde où tout va à grande vitesse, avec Heavn, on prend le temps. 3 profils par jour sont proposés par l’algorithme, certains diront que c’est peu et pour en avoir plus il suffit de faire un petit don. Il s’agit du second point innovant du concept. L’application fonctionne grâce aux dons (il ne s’agit pas de prélèvements récurrents.). Le montant n’est pas imposé, ce qui permet de donner selon les moyens dont on dispose et la fréquence à laquelle on utilise l’application. Chaque don (peu importe le montant) donne le droit à 3 profils supplémentaires. Mais si vous n’avez pas la possibilité de faire un don, vous pouvez utilisez l’appli sans aucune restriction gratuitement, et ce que vous soyez homme ou femme…

On mise sur la personnalité

Afin de briser la glace, si le profil proposé correspond à votre goût, il est possible de réagir à l’un de ses éléments (photo, réponse à une question, description…). S’il y a « match », il ne reste plus qu’à faire connaissance. On note que les questions proposées à chaque profil pour se décrire sont assez amusantes et/ou pertinentes : « Ce que je ferais si je gagnais un million d’Euros ? » ; « Si je pouvais vivre à une autre époque, ce serait… » ou « Mon lieu préféré pour une retraite ? » etc.

Pour aider ses utilisateurs à se mettre en avant ou à se tenir au courant des actualités d’Heavn, un blog est accessible depuis les paramètres. On y retrouve des actualités, des interviews, du coaching, des recommandations littéraires et bien d’autres.

Heavn en résumé

Heavn est la petite pépite que l’on attendait dans la jungle des applications de rencontres. Elle est très simple à utiliser, avec un concept qui nous réapprend à prendre le temps de découvrir les profils, les personnalités. Il y a un minuscule petit bémol, l’accès au blog devrait se trouver sur l’interface principale. Chrétiens en attente de l’âme sœur, cette application est pour vous !