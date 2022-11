Faites des économies : Top 3 des applis contre le gaspillage alimentaire !

Il y a des chiffres que l’on ne préfèrerait pas connaître et qui, quand nous les découvrons, nous font nous demander pourquoi le monde fonctionne autant à l’envers. Sachez par exemple qu’on estime que 40% de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle chaque année. Cela représente 12 milliards d’animaux abattus pour rien. Pire, si rien n’était jeté, la production annuelle alimentaire permettrait sur Terre pourrait nourrir 1,5 fois la population du globe. Alors quand on peut faire un geste positif pour contribuer à un changement, autant le faire, et c’est ce que nous proposent ces trois applications.

Too Good To Go : le leader des anti-gaspi !

Too good to go est une application qu’on ne présente plus mais on va le faire quand même car elle le mérite encore et encore. L’app permet aux commerçants, supermarchés, boulangers et autres boutiques du secteur de l’agro-alimentaire de vendre à très bas prix les produits qui, sans ça, devraient être jetés. Vous pouvez donc faire des économies sur des produits frais qui plus est situés autour de vous puisque vous pouvez vous géolocaliser. Juste parfait pour tout le monde. Nous avions justement fait un article dédié à cette application en début d’année…

Phenix : le sous leader

Phenix se positionne en effet sur le même créneau que sa grande sœur citée au-dessus mais vous trouverez d’autres commerçants non présents ailleurs. Les boutiques sont également un peu plus marquées par une offre bio. De quoi varier facilement les plaisirs et bien manger. Vous pouvez même configurer des alertes pour savoir quand vos magasins préférés mettent des paniers en ligne. Faut juste être le plus rapide derrière.

Save Eat : recette gagnante

Save Eat ne vous fera pas sortir de chez vous mais vous aidera à ne pas jeter les produits que vous avez déjà entre vos mains. Vous les entrez dans l’application et cette dernière vous proposera des recettes à faire facilement. Pratique et cela vous permettra de garder votre poubelle propre.