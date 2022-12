Gagnez de l’argent en transportant des colis en train avec WePost

Vous n’avez plus la force de vous arracher les cheveux avec votre transporteur habituel ? Vous venez de perdre un énième colis et vous saturez ? Peut-être est-ce le moment de changer de mode d’envoi. Un nouveau service est disponible via un site internet et une application, il s’agit de WePost! On vous en dit plus sur cette solution qui permet de faire voyager vos colis plus rapidement mais aussi de gagner de l’argent en en transportant.

Expédition grande vitesse par le train

Avec WePost!, vous avez la possibilité d’expédier vos colis le jour même et de manière plus rapide et plus écologique. En effet, les voyageurs TGV escortent votre colis (jusqu’à 6 kilos) jusqu’à sa destination. En quelques clics via le site ou l’application, contre une somme modeste, l’entreprise met en relation voyageurs et particuliers ou e-commerçants engagés. Il s’agit d’un service écoresponsable, car avec le TGV le bilan carbone est nul.

« Une solution de mise en relation écoresponsable et sécurisée pour arrondir vos fins de mois. Un trajet TGV prévu ? Transportez un petit colis et récupérez jusqu’à 20 € ! »

Facile et pratique

Le fonctionnement est relativement simple. Suite à l’inscription, l’expéditeur décrit le ou les objets à l’intérieur du colis et précise la destination. De son côté, le voyageur peut ainsi avoir une visibilité sur le contenu du paquet et accepter ou refuser de le prendre en charge. Lors de la remise du colis, l’expéditeur et le “WePosteur” vérifient ensemble le contenu ainsi que leurs identités respectives. À l’arrivée, le destinataire du colis doit scanner un QR code afin de valider la réception. La livraison peut rapporter au “WePosteur” jusqu’à 20 euros. Une jolie somme pour amortir le prix du billet de train.

WePost! En résumé

Le concept est innovant et tombe à pic en cette période. Il s’agit d’une très bonne alternative, qui s’avère plus écologique, plus rapide et surtout plus économique que les transporteurs classiques. Les envois se font tous les jours de l’année, jours fériés et week-end compris, avec en prime la certitude d’une bonne réception de l’envoi. WePost! garantit la livraison dans les délais ou son remboursement intégral.