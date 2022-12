Gagnez de l’argent à chaque pas en marchant avec Macadam

Et si vos pas étaient convertis en argent ou en cadeaux ? Ne serait-ce pas une motivation pour en faire un peu plus chaque jour ? Grâce à l’application Macadam, c’est à présent possible.

En effet, l’application Macadam promet une récompense pour chaque petit effort quotidien. Pendant que vous enfilez vos chaussures de marche, on vous fait un debrief !

Un fonctionnement simple

À première vue, on pourrait croire à un podomètre amélioré, mais il s’agit de bien plus. D’ailleurs, on n’a encore jamais vu un podomètre qui nous récompense après avoir procuré le moindre effort. Le concept est simple, chaque pas rapporte un « coin ». Plus vous marchez, plus vous en gagnez. On cumule et accumule les « coins » pour obtenir ensuite la possibilité de les échanger. C’est là que cela devient intéressant. Il est possible de planter un arbre, les échanger contre du cash ou encore de s’offrir un joli cadeau comme une paire d’Airpods.

Un système qui motive

Parce que c’est toujours plus sympa à plusieurs, l’application permet d’ajouter son cercle d’amis et on peut suivre la progression de toute la communauté. Comment ne pas être motivé ? Par ailleurs, l’application propose divers challenges pour booster vos pas et vos gains, comme des points supplémentaires pour une balade (ultra) matinale entre 6 et 7 du matin.

Avec Macadam, marcher ça rapporte !

Le concept sympa s’avère motivant, mais… Oui, il y a un mais, l’application manque cependant de deux ou trois petites choses. Un mode d’emploi pour commencer, on cherche, on farfouille dans l’application, mais rien n’indique clairement le fonctionnement. Même si cela peut paraître simple, un petit mode d’emploi serait utile. De plus, il n’est indiqué nulle part que l’application fonctionne avec Google Fit. Cela n’en reste pas moins que Macadam est une application intéressante et utile. À voir pour les améliorations qui seront apportées dans le temps.