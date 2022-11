Funimate : Vos montages vidéos sur smartphone en qualité pro !

Pour ceux qui aiment créer des vidéos, des « reels », des « shorts » ou Dieu sait quoi encore pour leurs réseaux sociaux, voici une application qui permet de créer facilement les montages vidéos élaborés qui vont faire toute la différence. On voit un peu plus en détails tout ce que Funimate peut nous offrir.

Des montages vidéos de qualité

Après un léger temps d’adaptation, on arrive à concevoir comment se servir des différents outils mis à notre disposition. Qu’il s’agisse d’ajouter des mix d’effets, de l’animation en intro ou en outro, d’utiliser l’intelligence artificielle, la manipulation est simple. On apprécie rapidement le résultat des quelques modifications apportées à une vidéo ou une photo. La mise à disposition d’une banque de son est appréciable, tout comme la facilité de partage des montages.

Des tutoriels pour une utilisation optimale

Parce qu’il n’est pas toujours aisé de se servir d’une application dès la première utilisation, Funimate y propose des tutos vidéos. Ce format parfait sera grandement utile à tous ceux qui ne pratiquent pas la langue de Shakespeare. Les formats vidéos sont variés, ce qui s’avère extrêmement utile pour intégrer les vidéos sur divers supports tels que TikTok, mais également Instagram, Facebook, Mastodon.

Avec ou sans abonnement ?

Utiliser l’application sans abonnement est impossible. Une période d’essai de 7 jours est possible ensuite, il sera nécessaire de souscrire à un abonnement de 3,99 € par semaine. Soit environ une douzaine d’euros par mois, ce qui est tout à fait correct au vu de ce que l’on peut réaliser avec l’application.

Funimate en résumé

L’application peut paraître au premier abord un peu complexe à utiliser, néanmoins, en prenant le temps et en suivant quelques tutos, on en apprécie l’utilisation. Une fois dompté, Funimate offre l’opportunité de créer des montages aux résultats bluffants sans y passer des heures. Alors si vous voulez impressionner vos amis et postuler aux prochains Oscars du montage, C’est l’appli qu’il vous faut !