Fruits et légumes de saison : Achetez au meilleur moment !

Acheter des fruits et légumes de saison c’est la garantie de manger mieux et plus « local », mais c’est aussi un moyen de faire des économies et de faire un geste pour la planète. Pour savoir ce qui pousse chez nous à tel moment de l’année, voici une appli qui va vous permettre d’y voir plus clair…

Vous n’avez pas envie d’acheter des courgettes pas mûres ou des pommes en provenance de l’autre bout de la planète, mais n’avez pas la moindre idée de quels sont les fruits et légumes de saison ? Alors cette appli est faite pour vous. Vous trouverez également des informations précieuse sur chacun de ces aliments…

Le saviez-vous ?

Acheter des fruits et légumes de saison, c’est faire des économies tout en faisant un geste pour l’écologie et l’agriculture locale. Non seulement l’application Fruits et légumes de saison vous aidera à faire les bons choix, mais elle vous donnera également la teneur en vitamines, protéines, glucides, lipides, etc.

Des fiches détaillées…

Le chou rouge est cultivable à tout moment de l’année, excepté le mois de mai. D’autre part, la saison de l’orange traditionnelle dure deux mois de plus que celle de l’orange sanguine. Comme vous pouvez le constater, cette application est aussi très utile pour briller en société.

Fruits et légumes de saison s’ouvre automatiquement sur les fruits du mois en cours. Il vous suffira de toucher le haut de l’écran pour basculer vers les légumes et vice versa. Vous pouvez également consulter la sélection des mois suivants et précédents. Lorsqu’un fruit ou légume vous intéresse, touchez-le pour de plus amples informations.

Lorsque vous vous trouvez sur la fiche d’un fruit ou d’un légume, vous pouvez savoir si c’est la plaine saison et jusqu’à quel moment de l’année vous allez pouvoir en profiter. Il est aussi possible de connaître sa teneur en nutriment cru ou cuit. Idéal pour ceux qui font un régime ou qui ont besoin d’un apport spécifique en magnésium par exemple. Il est possible de faire le tri entre les fruits et les légumes ou de chercher un produit particulier. Les fruits ou légumes qui apparaissent avec une légère transparence sont sont qui ne sont bientôt plus de saison. Une appli indispensable et sans publicités !