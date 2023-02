Free Ligue 1 : Classement, calendrier, résultat des matchs et buts en vidéo !

Vous ne voulez pas rater les grands moments de la Ligue 1, même quand vous n’êtes pas devant votre téléviseur ? L’application Free Ligue 1 permet de voir les buts, les résumés et d’être averti en direct lorsqu’il y a de l’action. Le plus beau ? C’est gratuit !

Vous ne le savez peut-être pas, mais la Ligue 1 Uber Eats (quel nom dégueulasse) est vendu à la découpe ! Si Amazon et Canal+ se partagent les retransmissions de matchs à la télévision, Free s’est porté acquéreur du « lot numérique » jusqu’en 2024. En quoi consiste ce lot ? Acheté environ 50 millions d’euros, ce dernier permet la diffusion en différé des meilleurs moments de chaque journée de Ligue 1 : résumé, meilleurs arrêts, buts, mais aussi un magazine animé par Alexandre Ruiz avec des interviews.

Les abonnés à Free (Freebox et Free Mobile, hors forfait à 2 €) disposent de la fonction « quasi direct » avec 30 minutes de vidéo par match, mais n’importe qui peut télécharger l’application et profiter des buts, des résumés et du déroulé du match.

Ne rien rater des grandes rencontres

Une fois que vous avez installé l’application, on vous demandera quelle équipe vous suivez. Il est possible d’en mettre plusieurs. Au niveau de la fréquence des notifications, vous pourrez choisir entre Fidèle, Fan et Fada pour être prévenu uniquement pour les buts et l’essentiel du match, les moments forts et actions majeurs ou carrément recevoir toutes les occasions, toutes les infos, minutes par minute.

Free Ligue 1, ça reprend aujourd'hui pour une 3ème saison. Idéal pour suivre la @Ligue1UberEats si vous êtes en vacances, si vous enchaînez les soirées d'été avec vos amis, et même si vous bossez ou gardez les enfants. Quelles sont les nouveautés ? Thread : — Frédéric Goyon (@RivaolJV) August 5, 2022

Libre à vous de naviguer dans l’interface pour aller chercher les vidéos des buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs moments. Une appli très sympa pour ne rien rater du parcours de votre équipe. Elle est disponible sur Android, iOS, mais tout le contenu est aussi présent sur le site de Free Ligue 1. Cela vous évitera d’aller chercher les résumés des matchs sur YouTube avec des extraits pixelisés, mal montés et des commentaires en ouzbek.