Flashscore : l’appli indispensable pour suivre le sport

Vous voulez suivre les performances de votre équipe préférée avec le plus d’amour et de précisions possible ? Alors l’application Flashscore est faite pour vous !

Dans quelques jours, plusieurs des plus grands championnats européens de football reprendront pour une nouvelle saison de compétition effrénée ! Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Portugal, Belgique…Tous ces grands pays du ballon rond vont vibrer à nouveau au rythme des filets qui tremblent. Ah, on me dit dans l’oreillette que la Ligue 1 commence elle aussi vendredi soir. Il est vrai qu’il est important de donner aussi de la place dans l’actualité aux ligues mineures pour qu’elles puissent se développer, donc nous en parlerons également. Pour être prêts pour vendredi, nous vous présentons Flashscore, l’appli que vous ne quitterez bientôt plus.

Flashscore : plus complet que Messi

Flashscore est en effet l’application que tout fan de sport se doit d’avoir au chaud dans son smartphone. Si nous vous avons tout d’abord parler de football, c’est qu’il s’agit du plus populaire dans le monde et nous en avons bien conscience. L’app vous permet ainsi d’en suivre plus de 1200 compétitions à travers le monde ! Ce qui en fait probablement la plus complète du système solaire. Vous vous passionnez pour la division 3 norvégienne, la super League d’Ouzbékistan ou la Dhivehi Premier League des Maldives ? Oui, elles sont bien disponibles dans Flashscore. Pendant les matchs, vous pouvez suivre les commentaires écrits en direct action par action, mais aussi les cartons et autres faits de jeu. Si les buts ont une incidence sur le classement par équipe ou celui des buteurs, vous en serez également informés. Et si le match est télévisé, vous trouverez sur sa fiche le nom de la chaîne qui le diffuse (pratique si vous voulez regardez gratuitement avez un VPN).

L’avant-match étant presque aussi important que le match en lui-même, Flashscore vous propose la composition des équipes dès qu’elle est disponible. Vous aurez aussi un historique des confrontations entre les deux clubs qui s’affrontent. L’application vous permet de mettre vos équipes préférées en favori pour vous envoyer le plus tôt possible des informations les concernant. Vous aurez même une notification quand le match commencera au cas où vous l’auriez oublié.

Si l’app met en avant le football, ce n’est pas le seul sport qu’elle met à l’honneur.

C’est de la balle !

Vous trouverez en effet une offre aussi complète pour 38 sports différents et 6 000 compétitions. Basket, rugby, handball, tennis mais également d’autres plus confidentiels sous nos latitudes comme le cricket, le beach soccer, le floorball, le pesäpallo, le water-polo ou même l’eSports.

Là aussi, vous pouvez rajouter les équipes ou joueur/joueuse dans vos favoris. Sur chaque fiche, vous trouverez les résultats, le calendrier, le classement, l’effectif, les transferts mais aussi un onglet « actualités » qui ravira les fans pures et dures. Vous y trouverez effectivement tous les articles qui parlent du club de votre cœur glanés sur le Web. De quoi assouvir votre soif d’informations en direct et toute la journée.

Du coté « technique », Flashscore est très intuitif et la navigation se fait rapidement. Dans les options, vous pourrez activer les notifications push, celles vocales mais aussi passer au thème sombre pour ne pas trop tirer sur votre batterie. Pour ceux qui s’adonnent aux paris sportifs, vous pouvez même faire apparaître les cotes Betclic et Unibet concernant les matchs.

Plus intéressant si vous possédez plusieurs appareils sur lesquels vous voulez installer l’application ou vous rendre sur le site internet, vous pouvez créer un compte qui vous suivra de l’un à l’autre et vous ne perdrez rien de vos informations. Enfin, dernière information et pas des moindres, tout est entièrement en français.

Si Flashscore a des défauts, on ne les a pas trouvés. Ah si : il ne donne pas les résultats en avance.