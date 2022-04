Firefox Focus : le navigateur Android qui respecte votre vie privée

Vous ne voulez pas vous embarrasser d’options et garder votre navigation la plus privée possible ? Alors Firefox Focus est fait pour vous.

Surfer sur la toile sans se faire traquer est devenu de plus en plus compliqué. Les cookies « third party » s’infiltrent sur chacune de nos pages pour mieux nous cibler plus tard. Objectif : vider nos porte-monnaie puisqu’ils semblent que nous en soyons réduits à ça en tant qu’entité humaine. Nous ne sommes plus des Hommes, mais des comptes en banque qui ne doivent surtout pas rester pleins. Aller sur Internet est de nos jours souvent un enfer et la recherche d’une alternative moins intrusive est devenue un sport en soi. C’est bien pour ça que nous vous présentons Firefox Focus aujourd’hui.

Pas de fioritures !

Firefox Focus, comme son nom le laisse penser, est un navigateur disponible sous Android et iOS proposé par la fondation Mozilla. Organisation à but non lucratif, elle a depuis longtemps prouvé qu’elle était un des acteurs les plus acharnés dans la volonté de proposer un Internet plus propre. Elle le prouve une nouvelle fois en proposant ce navigateur pas comme les autres qui prend justement le contrepied de la plupart de ses concurrents.

Ici, on ne se perd pas dans des milliers d’options mais on se concentre sur l’essentiel. Pas de multifenêtres, de groupes d’onglets ouverts, de fenêtre privée… Non, ici, on ouvre une page et puis c’est tout ! Pareil pour la page d’accueil. Pas de nuages de cases de vos sites préférés mais seulement la possibilité de sauvegarder quatre raccourcis. Firefox Focus n’est pas là pour vous déconcentrer et vendre votre temps de cerveau disponible à Coca Cola. Il vous permettra ainsi de gagner du temps sur votre navigation.

Il bloque par défaut les traqueurs en ligne et les publicités mais vous permet de les accepter si vous le souhaitez. Il offre également un design minimaliste qui vous permet de rester concentré sur l’essentiel de votre recherche. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de choisir quel moteur de recherche vous souhaitez utiliser. Vous avez un large choix par défaut (Google, Duck Duck Go, Qwant, Wikipédia…) et pouvez même en rajouter d’autres. Rien ne vous empêchera ainsi de choisir Ecosia par exemple.

Firefox Focus : et les traces disparaissent !

Toujours dans cette recherche d’efficacité et de respect poussé de la vie privée, le navigateur de Mozilla ne s’embarrasse pas non plus d’historique de navigation. Vous n’avez pas non plus les anciens sites visités qui s’affichent quand vous tapez dans la barre de recherche. Pour vraiment effacer en profondeur toutes traces de votre passage sur Internet, vous n’avez qu’à appuyer sur l’icône en forme de poubelle en haut à gauche. Aucune confirmation ne vous sera demandée et vous remettrez votre navigateur à zéro. Vos mots de passes rentrés et les cookies seront broyés.

Comme Firefox Focus bloque les publicités et le pistage, l’affichage des pages que vous visitez se fait encore plus rapidement que d’habitude. Là encore, nous sommes dans l’efficacité et cette qualité fait de ce navigateur le choix parfait pour de la recherche d’information rapide sur votre smartphone. Nous vous le recommandons pour les petites cessions de navigation qui vous demande une réponse à un besoin bien spécifique et rien de plus.

N’était-ce pas ce à quoi devait ressembler Internet au départ ?