Essence/Gasoil Now : L’appli pour faire le plein maintenant !

Les pénuries d’essence recommencent. Vous êtes sur la réserve et proche de la panne sèche ? Avec l’appli Gasoil Now, vous trouverez une station service proche de chez vous pour faire le plein, que ce soit super sans plomb ou diesel…

La station la plus proche

Ne partez plus à l’aventure pour trouver la station la plus proche ou la moins chère. Vous allez pouvoir découvrir grâce aux signalements de la communauté les stations non épuisées. Un gain de temps et d’essence considérable.

L’indication des tarifs

Sans compter que Gasoil Now vous indique les stations aux alentours de votre position, l’application vous renseigne également sur les tarifs. Il suffit pour cela de cliquer sur la station de votre choix et vous aurez en temps réel les tarifs des différents carburants.

Vous avez prévu de voyager ? Pas d’inquiétude ! En programmant votre itinéraire, les stations présentes sur votre trajet s’affichent.

Une alerte prix peut être programmée afin d’émettre une notification lorsque les prix sont inférieurs au seuil choisi et si la station se trouve dans périmètre défini autour de votre position.

Des filtres pour une utilisation plus fluide

Les filtres optimisent les résultats de votre recherche. Il est possible de sélectionner l’enseigne de la station mais encore le moyen de paiement et les services disponibles. Des filtres très intéressants pour les conducteurs amenés à parcourir de longues distances.

Une liste des stations aux environs de votre position est disponible. Elle peut s’afficher de la moins chère à la plus onéreuse (du vert au rouge) et de la plus proche à la plus éloignée. L’application offre la possibilité de créer une liste personnalisée de stations.

Conclusion : Une appli qui carbure !

Gasoil Now est l’application à tester d’urgence et à adopter. Que l’on soit en période de pénurie d’essence ou non. En effet, elle s’avère on ne peut plus pratique qu’il s’agisse de gagner du temps ou de faire des économies sur le carburant.