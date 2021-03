Elementique Senior: Android en mode simplifié pour les seniors !

Vous avez bien essayé de les aider, mais c’est peine perdue : votre grand-mère n’arrivera jamais à vous envoyer un mail, votre grand-père oublie à chaque fois comment démarrer un appel WhatsApp… Bonne nouvelle : Elementique Senior est la solution qui leur permettra de faire tout ça.. et bien plus !

Grâce aux applis Elementique Senior, vous pourrez transformer n’importe quel smartphone et tablette Android en appareil senior ! Que ce soit pour envoyer et recevoir des mails, passer des appels WhatsApp ou Skype ou même surfer, écouter la radio, lire un livre, Elementique Senior propose à chaque fois la fonctionnalité en mode simplifié très facilement utilisable par les aînés.

Différentes applis proposent cela, me direz-vous… Mais Elementique Senior est la seule solution qui couvre toutes les fonctionnalités principales d’Android. C’est bien plus qu’une simple appli : c’est carrément une surcouche Android pour les seniors !

Une solution complète qui ne vous « piège » pas

Contrairement aux autres solutions Senior du marché, Elementique Senior se base sur l’écosystème Google. Cela signifie que si vous cessez d’utiliser Elementique Senior, vous gardez accès à vos mails, agendas et contacts, ce qui n’est pas le cas avec les autres solutions « senior ».

De plus, ces autres solutions nécessitent bien souvent un abonnement mensuel. Encore une différence de taille : Elementique ne coûte que 9.99€ et il n’y a PAS d’abonnement ! C’est assez rare que pour être souligné.

Et si mamie a malgré tout besoin d’un coup de main ?

Elementique Senior est intégré avec les services Google, cela permet aux « aidants proches » de gérer à distance les contacts, les agendas via les sites web de Google (en utilisant les codes d’accès des personnes qu’elles aident).

Idem pour les mails (via mail.google.com), et même pour les applis : il est en effet possible d’installer des applis à distance via play.google.com (de nouveau en utilisant les codes d’accès de la personne que l’on aide) !

À l’heure du confinement, communiquer avec nos aînés n’a jamais été aussi important

C’est pourquoi Elementique Senior facilite l’utilisation de Skype et WhatsApp. Ajouter un contact Skype ou WhatsApp, puis appeler ce contact : des choses pas forcément faciles à faire pour les seniors qui ne s’y connaissent pas.

Les systèmes d’appel téléphonique et de mail sont bien entendu simplifiés, et on nous annonce qu’une fonctionnalité SMS / Texto simplifiée est en préparation pour la prochaine version !

Elementique Senior propose donc un accès simplifié à l’ensemble des moyens de communication et continue à travailler dans ce sens: c’est vraiment top !