eDarling : le champion de la rencontre amoureuse sérieuse par affinités ?

À la recherche d’une rencontre sérieuse et de l’amour ? eDarling est un des acteurs majeurs du secteur, connu et reconnu pour son site et son appli, eDarling mise sur les affinités pour provoquer les rencontres… Et ça marche !

Et pour s’assurer que les affinités en questions sont bien réelles, eDarling propose à ses inscrits un test de personnalité complet et précis qui permettra de les mettre en relation avec celles ou ceux qui leur correspondent le mieux. Le test peut sembler un peu long, mais il garantit la motivation et l’implication de ceux qui le complètent, et permet surtout d’être mis en relation avec des profils vraiment compatibles. Les questions vont des habitudes alimentaires aux goûts musicaux en passant des domaines plus personnels comme le désir d’enfants, le rapport à la religion, au tabac ou à l’alcool… Il est vrai qu’il serait peu productif de mettre en relation un pasteur alcoolique et une athée abstinente…

Pour des rencontres vraiment sérieuses

Créé en 2008, eDarling a largement eu le temps de faire ses preuves et compte aujourd’hui plus de 15 millions d’utilisateurs dont un grand nombre en France. Les abonnés ont plutôt au-delà de la trentaine et avec un niveau d’éducation considéré comme au dessus de la moyenne. L’appli est bien faite et moderne sans être renversante ou particulièrement innovante, sobre et sérieuse pourrait-on dire. eDarling est vraiment destiné à ceux qui sont sérieux et investis dans leur recherche, si vous cherchez des relations sans lendemain, ce n’est pas du tout le bon endroit.

« Toutes les 18 minutes, un nouveau couple se forme sur eDarling »

Pour ce qui est des tarifs, l’inscription est gratuite, de même que le test de personnalité et un certain nombre de services suffisants pour se faire une idée. Si vous voulez aller plus loin et profiter à plein des possibilités offertes, différentes formules payantes dites « Premium » sont disponibles, à des tarifs dégressif et avantageux selon la durée que vous choisirez.

On notera enfin qu’en Allemagne, eDarling a reçu la récompense « TÜV Signe d’Excellence » et qu’en France le site a signé la « charte de confiance des services de rencontre », s’engageant ainsi à offrir un service de qualité et sécurisé. En conclusion, eDarling est une excellente option si vous cherchez réellement une relation sérieuse et que vous souhatiez rencontrer des personnes dans le même état d’esprit. Pas de faux profils, d’indécis ou des plaisantins ici, l’amour c’est trop important pour ça !