EasyFlirt : le top de la rencontre en promo à -25 %

C’est l’été et c’est aussi le moment où jamais de profiter d’une réduction de -25 % sur tous les abonnements EasyFlirt. Ce site de rencontre, grand classique du secteur depuis plus de 20 ans, est l’endroit idéal pour trouver quelqu’un avec qui partager un moment… ou plus.

Il ne fait pas beaucoup de publicité, mais il est toujours fidèle au poste ! Une longévité que EasyFlirt doit avant tout à une idée toute bête : ne pas faire payer les femmes ! De cette manière, il y a toujours une très bonne balance entre les hommes et les femmes sur le site. Le site renouvelle aussi régulièrement les profils qu’il propose. L’autre avantage de EasyFlirt c’est son double positionnement avec une partie du site qui permet de faire des rencontres sérieuses et une autre section avec des rencontres orientées sexe. Bien sûr, vous pouvez passer d’une partie à l’autre d’un claquement de doigts.

Les fonctionnalités de EasyFlirt

Bonne nouvelle, le site est disponible dans plusieurs pays : vous pourrez donc trouver quelqu’un même pendant vos vacances. En ce qui concerne les fonctionnalités, Easyflirt va à l’essentiel : messages, chat ou webcam. Bien sûr, EasyFlirt propose aussi une application mobile. Toujours à l’écoute de ses membres, EasyFlirt a intégré à ses services un système « à la Tinder » avec un carrousel de photos que vous faites défiler avec un simple Oui ou Non. Efficace, mais peut-être n’êtes-vous pas venu pour être si expéditif ? Car EasyFlirt c’est surtout un site de rencontre avec des photos, des profils détaillés, des filtres pour trouver des personnes proches de ce que vous recherchez : femme, homme, couple, localisation approximative, distance en kilomètre, âge, taille, etc.

Tout est dans le profil !

Sur EasyFlirt, plus votre profil sera complet et plus il aura « la cote » : vous pourrez vous rendre compte de cet aspect grâce à la note de popularité de votre fiche. Il faudra avant tout renseigner le plus d’éléments possible : statut familial (célibataire, marié, encore chez vos parents, collocation, veuf, etc.), domaine d’étude ou profession, apparence (couleur des yeux, de vos chevaux, taille, poids, port de lunettes), fumeur/non fumeur/essaye d’arrêter, origine ethnique, caractère, etc.

Enfin, il y a un petit questionnaire amusant sur votre caractère et vos envies. Il s’agit d’un test à choix multiple pour que vos prétendant(e)s en sachent un peu plus sur vous : « Pour vous le mariage, c’est quoi ? », « Si vous étiez un animal, vous seriez lequel ? », « Comment voyez-vous votre premier rendez-vous ? ».

On vous posera aussi quelques questions sur vos goûts en matière de cinéma, de cuisine, votre hobby, les sports que vous pratiquez et enfin votre type de sexualité (débridée, normale…). Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de tout remplir, mais l’exercice est amusant. Pour rendre votre profil attrayant, n’hésitez pas à mettre des photos : un selfie pour commencer, mais pourquoi ne pas mettre des photos de vous pratiquant vos hobbies ou de beaux clichés de voyages ? Tout le monde aime les voyages.

Combien ça coûte ?

EasyFlirt propose en ce moment une remise de -25% sur tous ses abonnements. Sachez en premier lieu qu’il existe une formule d’essai de 2 semaines à 1,94 € la semaine. Pas mal pour découvrir le site, mais vous serez un peu limité. Pour plus de confort, EasyFlirt propose 3 formules : Bronze, Argent et Or. La première coûte 49,94 €/ mois : un peu chère. Argent coûte 31,99 €/mois, mais il faudra s’engager deux mois.

La formule Or est la plus avantageuse, car, même si elle coûte 32,99 €mois (engagement de 3 mois), c’est elle qui propose le plus d’options : 30 placements en tête de classement, accès à la fonctionnalité webcam illimité, envoi de messages texte illimité, demande de contact illimitée, jusqu’à 8 photos sur votre profil, un cadeau d’une valeur d’une centaine d’euros et 12 jours d’essai à des vidéos charme.

Rappelons que EasyFlirt est gratuit pour les femmes et que contrairement aux autres sites, vous n’êtes pas obligé de payer votre formule en une seule fois, vous pouvez très bien étaler la somme sur 2 mois (Argent) ou 3 mois (Or).