Dry January : arrêtez de picoler avec l’application Try Dry !

Le mois de décembre est toujours lourd en festivités avec l’enchaînement de Noël et du 1er janvier. Pour beaucoup de Français, cette période est synonyme de bonne nourriture accompagnée très souvent par de l’alcool en quantité plus que suffisante, voire un peu « too much ». Alors a été inventé le concept de Dry January qui consiste à prendre la tangente le mois suivant et à donc ne boire aucune goutte d’alcool pendant les 31 jours qu’il compte. Il y a même une application pour vous aider à y arriver et elle s’appelle Try Dry.

Try Dry : la bibine à taux zéro

Alors Try Dry sur Android (qu’on retrouve aussi sur iOS)n’est pas en soi une application dédiée exclusivement à Dry January mais elle vous aide toute l’année à contrôler votre consommation. Elle a été créée en 2013 au Royaume Uni, un de ces endroits riches en houblon. Le programme vous prend par la main et vous propose plusieurs possibilités pour suivre votre « actualité » avec l’alcool. Vous pouvez y entrer ce que vous auriez pu boire et l’app vous montrera par exemple les calories que vous n’avez pas ingurgitées et l’argent que vous avez économisé. Les jours sobres passant, vous pourrez vous fixer des objectifs de temps et gagner des badges !

Try Dry vous enverra également des messages de motivation et vous permet de faire des quiz pour voir où vous en êtes dans votre rapport avec l’alcool. Vous pouvez enfin vous inscrire à un programme d’aide avec un coach qui vous enverra des e-mails gratuitement pour vous soutenir. Un outil intéressant pour ceux qui veulent faire une petite pause, ceux qui veulent contrôler leur consommation et ceux qui ont vraiment besoin d’aide par rapport à l’alcool.