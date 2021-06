DroidKit : récupérez vos données, déverrouillez Android et réparez le système…

En outre, DroidKit présente plusieurs options comme récupérer les données supprimées par erreur, extraire les données d’une sauvegarde Google, réparer les problèmes liés au système, réinstaller une mise à jour logiciel, déverrouiller l’écran sans code, contourner le verrouillage FRP (Factory Reset Protection), et nettoyer les fichiers inutiles.

Récupérer les données supprimées sur mobile Android

Avec la fonctionnalité de récupération de données Android de DroidKit, vous pouvez récupérer plus de 13 types de données y compris :

Récupérer des fichiers supprimés.

Récupérer SMS Android.

Récupérer vos contacts.

Récupérer vos photos effacées.

En utilisant la fonctionnalité « Récupération Rapide », il est possible de retrouver les données perdues sans besoin de rooter votre appareil Android. Par ailleurs, DroidKit peut aussi réaliser une récupération profonde afin de restaurer toutes les données. Il est également possible de restaurer les données effacées à partir de votre carte micro SD. Enfin, vous pouvez même récupérer les données de WhatsApp.

Récupérer les données d’un Android « brické » (exclusivité Mac)

DroidKit est un logiciel qui peut récupérer les données d’un téléphone cassé ou « brické », c’est à dire bloqué à l’allumage sur un écran noir. Même si l’écran de votre smartphone ou tablette Android ne fonctionne plus, ce logiciel est capable de récupérer les données : DroidKit peut donc :

Extraire les données depuis Google.

Extraire les données depuis un appareil Android qui ne fonctionne pas.

Extraire les données depuis une carte SIM.

Note : Pour le moment, cette fonctionnalité est disponible sur Mac seulement.

Déverrouiller Android sans code/schéma

Si vous avez oublié le code de déverrouillage de votre smartphone Android ou le schéma, l’outil DroidKit peut vous aider à débloquer votre appareil Android.

Si vous ne savez pas comment faire pour cracker un schéma de verrouillage, déverrouiller un téléphone Android sans connaitre son code ou désactiver le verrouillage d’un écran Android, DroidKit est là pour vous aider.

Ce logiciel est capable de supprimer tous les types de verrouillage comme un code PIN à 4 chiffres, un code PIN à 6 chiffres, un code PIN personnalisé, un mot de passe, un code modèle, une identification d’empreinte digitale, une reconnaissance faciale, etc. En outre, il est compatible avec les appareils Samsung, Huawei, Xiaomi… et plus de 2000 modèles.

Réparer les problèmes des systèmes Samsung (exclusivité Mac)

Si vous avez l’un des problèmes suivants : « Mon téléphone s’éteint tout seul », « J’ai un écran noir sur mon Samsung » ou « Mon Samsung ne s’allume plus », DroidKit peut vous aider à réparer ces soucis et en quelques clics seulement.

Supprimer un compte Google/FRP Samsung

DroidKit est capable de supprimer un compte Google Android ainsi que supprimer le « Factory Reset Protection » des appareils Samsung. Si votre appareil Android vous demande de rentrer vos identifiants Google après avoir effectué une réinitialisation, et que vous les avez malheureusement oubliés, DroidKit peut déverrouiller votre appareil Android.

Réinstaller une mise à jour Android et nettoyer vos fichiers

Il y a aussi deux autres fonctionnalités disponibles sur DroidKit, il s’agit de la réinstallation de mise à jour qui permet aux utilisateurs de résoudre les problèmes liés au système et il y a le nettoyage des fichiers inutiles afin d’avoir un appareil plus rapide et disposer de plus d’espace de stockage.

Conclusion

DroidKit est un logiciel efficace permettant de fixer tous les types de problèmes reliés au système Android. Que ce soit le déblocage sans code, le nettoyage de fichiers, l’installation de mise à jour ou la restauration des données : c’est un logiciel à tout faire !

Pour télécharger DroidKit, cliquez ici.

