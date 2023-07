DisonsDemain : trouver l’amour après 50 ans ? La meilleure appli !

Pas facile de trouver quelqu’un après 50 ans ? Détrompez-vous : le site/appli DisonsDemain est réservé aux personnes de cette tranche d’âge. Avec une approche axée sur la maturité, le site offre un espace sûr et convivial pour que les célibataires d’âge mûr puissent rencontrer des partenaires potentiels qui partagent leurs intérêts et leurs valeurs.

Tinder ou Adopte-un-Mec c’est bien gentil, mais passés les 50 ans, vous recherchez autre chose. Appelez ça de la maturité ou de la stabilité, mais pour trouver ce que vous cherchez il existe un site de rencontre : DisonsDemain. C’est en fait la même chose que Meetic, mais pour les célibataires de plus de 50 ans. DisonsDemain utilise un algorithme de « matchmaking » avancé : celui-ci utilise les informations fournies dans les différents profils de membres pour suggérer des correspondances potentielles basées sur des critères.

Mettez toutes les chances de votre côté !

Cela permet aux utilisateurs de se connecter avec des personnes qui ont des affinités similaires et qui sont plus susceptibles de créer une connexion durable. Vous pouvez par exemple mettre des filtres et avoir le plus de chance de rencontrer l’âme sœur. Avez-vous des enfants ? Désirez-vous rencontrer quelqu’un qui a des enfants ? Divorcé, veuf, origine, langue parlée… Êtes-vous pratiquant ? Avez-vous un hobby ? La taille de la personne est-elle un obstacle ? Êtes-vous fumeur ? Il est aussi possible d’enregistrer sa voix pour se présenter, car cet élément est très important.

Il est possible de se décrire et de répondre à des questions sympas pour se démarquer : Que feriez-vous si vous aviez une heure de plus par jour ? Avez-vous un talent caché ? Quelles sont vos vacances de rêves ?

Des tonnes de moyens pour rencontrer des célibataires

Le site offre également une gamme de fonctionnalités de communication pour faciliter les interactions entre les membres. Des chats en ligne, des messages privés et des forums de discussion sont disponibles, offrant aux utilisateurs la possibilité de se connaître et de nouer des liens avant de décider de se rencontrer en personne. Un aspect unique de DisonsDemain est sa communauté active et engagée. Le site propose des événements et des activités exclusifs pour ses membres, tels que des sorties culturelles, des ateliers de cuisine et des voyages. Ces rencontres en personne offrent une excellente occasion de rencontrer d’autres célibataires dans un cadre détendu et convivial, favorisant ainsi les rencontres authentiques et significatives.

DisonsDemain s’est aussi modernisé avec un système à la Tinder baptisé « Caroussel » : il s’agit de dire « oui » ou « non » à des personnes juste depuis un profil avec une photo et une courte description. C’est expéditif, mais cela fonctionne !

Un site sain avec une communauté bienveillante

DisonsDemain met également l’accent sur la sécurité et la protection des membres. Les profils sont vérifiés manuellement pour s’assurer de leur authenticité, et le site dispose de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations personnelles des utilisateurs. De plus, une équipe de modération est disponible pour surveiller les activités et réagir rapidement en cas de comportement inapproprié. Comme tous les sites/applications de rencontre, l’inscription est gratuite et vous pourrez immédiatement créer votre profil et voir les membres, mais il faudra bien sûr passer à l’abonnement payant pour entrer en contact avec eux.

Le prix du bonheur

Il existe un abonnement Essentiel à 39,99 € par mois, mais si vous avez déjà été sur un site de rencontre vous savez qu’il est bien difficile de trouver une personne en ce laps de temps. C’est pourquoi DisonsDemain propose une formule semestrielle à 19,99 €/mois. C’est quand même plus abordable sur le long terme. L’abonnement Premium qui propose de booster votre profil, de découvrir quand vos messages sont lus et de communiquer avec tout le monde est proposé à 24,99 € par mois.

C’est à vous de jouer !