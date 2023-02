DisonsDemain : le meilleur prix pour des rencontres sérieuses après 50 ans

Si Internet a bien aidé à faciliter certaines choses, ce sont bien les rencontres amoureuses. Il est loin le temps des petites annonces dans les journaux et sur le minitel. Aujourd’hui, de nombreux sites se sont spécialisés sur le sujet, à commencer par l’ogre Meetic. Ce dernier ayant conscience que chaque tranche d’âge a des attentes différentes, il a créé une alternative pour les plus de 50 ans : DisonsDemain. Petit tour d’horizon de ce domaine réservé aux seniors.

DisonsDemain : pas sérieux s’abstenir

Il est vrai que, dans le domaine amoureux, une personne de 50 ans n’aura probablement pas les mêmes attentes qu’une de 25. DisonsDemain s’adresse donc à celles qui souhaitent retrouver une personne posée pour partager leur vie. Le site vous aidera à trouver la perle rare parmi plus de 2 millions d’inscrits. Le site est très clair, épuré et ergonomique pour en rendre l’utilisation le plus simple possible. Quelques renseignements vous sont demandés dès le départ sur votre situation personnelle : divorcé, veuf ou séparé ; parent ou sans enfant ; actif ou à la retraite. À vous ensuite de renseigner vos centres d’intérêt.

L’inscription est gratuite et vous permet de discuter librement avec les membres premium qui, eux, ont souscrit à un abonnement. Sans cela, vous ne pourrez par contre liker « que » 100 profils par jour. L’application vous proposera d’elle-même une sélection quotidienne de personnes correspondant à vos critères de recherches. Vous pourrez même faire des quizz en ligne et DisonsDemain propose également des soirées IRL autour d’activités comme des ateliers cuisine ou des balades guidées.

Le site est connu pour son sérieux et la qualité des personnes qui s’y inscrivent qui ne sont pas là pour perdre du temps. Encore plus concernant les membres payants.

Les abonnements

Il existe effectivement deux offres payantes. Une dite « Essentiel » à 39,99 €/mois ou 119,94 € pour un semestre (soit 19,99 € par mois) qui permet :

De discuter avec tous les membres du site ;

De voir tous les Likes et Visites reçus sur votre profil ;

D’avoir accès à tous les filtres de recherche, même les avancés ;

De limiter l’accès à votre profil à certains membres ;

De participer aux événements organisés par DisonsDemain.

Enfin, l’offre « Premium » coûte 49,99 €/mois ou 149,94 € par semestre (24,99 €/mois) et permet, en plus des options de celles sus-citées :

D’être contacté par tous les profils et de discuter avec tout le monde sans limite,

D’accéder gratuitement à 5 boosters chaque mois pour mettre votre profil en avant ;

De voir si vos messages ont été lus ou non.

Il existe bien sûr une application téléphone pour chercher l’amour où que vous soyez.