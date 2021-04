Devenez un pro du jardinage avec ces 5 applications Android

Avec les confinements successifs, de nombreux Français se sont mis au jardinage. Et ce mois d’avril 2021, le printemps pointe enfin le bout de son nez. L’occasion idéale pour commencer à fleurir votre extérieur, que vous ayez de simples bacs sur votre balcon, ou bien 200 m² de terrain. Bien entendu, nous n’avons pas tous la main verte, à commencer par votre serviteur qui a choisi d’opter pour des plantes en plastique. Il faut savoir se rendre à l’évidence parfois, non ? Si au contraire, vous êtes déterminé à embellir votre extérieur avec de magnifiques plantes à fleurs ou des arbres fruitiers, sachez qu’il existe des applications sur le Play Store à même de vous aider à les garder en vie et d’avoir un jardin luxuriant. Suivez le guide !

► PlantNet Identification Plante

Vous vous baladez en forêt et vous tombez sur cette plante magnifique qui serait parfaite dans votre jardin. Seulement, vous ne connaissez pas son espèce… Avec l’application PlantNet, devenez un expert en botanique et identifiez n’importe quel végétal en le prenant en photo avec votre smartphone. La base de données de l’application contient des informations sur plus de 20 000 espèces. On est loin des 360 000 espèces qui peuplent la Terre, mais l’application s’enrichit quotidiennement, grâce aux différents scans effectués par les utilisateurs. De plus, en utilisant PlantNet, vous aidez le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à recenser les espèces existantes.

► Groww

Quand on se met au jardinage, les débuts peuvent être difficiles et frustrants. Si vous cherchez à obtenir quelques conseils pour bien démarrer, l’application Groww est faite pour vous. Groww s’impose comme l’outil idéal pour les jardiniers en herbe ou confirmés. L’application vous aidera par exemple à identifier vos plantes, à vous en occuper via des conseils personnalisés selon votre matériel, votre surface, votre situation géographique et la météo. Groww possède pas moins de 1500 fiches de cultures, dédiées au potager, au jardin ornemental sans oublier les plantes d’intérieur. Petit plus appréciable, il est possible de créer un planning détaillé pour afin de réaliser en temps et en heure les différentes opérations nécessaires à l’entretien de votre jardin.

► L’Arrosoir

Le jardinage requiert de la régularité, de la rigueur et de l’organisation. Si vous n’êtes pas familier à ces concepts, l’application L’Arrosoir se chargera de vous rappeler qu’il est temps d’arroser votre ficus sur le balcon. Une appli essentielle pour les têtes en l’air. Vous pouvez d’ailleurs opter pour la version Pro de l’appli, qui contient un calendrier lunaire. Cela vous permet de connaître les phases ascendantes et descendantes de la Lune et d’adapter les soins apportés à vos cultures en conséquence.

► Mon jardin Potager

Ici aussi, cette application se destine avant tout aux jardiniers en herbe. L’appli Mon Jardin Potager offre toutes les informations nécessaires à la culture de 70 légumes, fleurs ou herbes aromatiques courantes. Pour chaque plante en question, vous trouverez une fiche descriptive agrémentée d’un calendrier des dates de semis et de récolte, les besoins en eau et en ensoleillement, etc. Notez qu’il est possible de suivre plusieurs potagers en parallèle et de les organiser via un simulateur de parcelles. Optimisez vos emplacements selon vos cultures et optez pour des associations favorables pour maximiser vos chances.

► Tomates & Basilic – Jardinage en permaculture

Grâce à cette application dédiée à la permaculture, découvrez les meilleures associations de plantes. En effet, certains végétaux poussent mieux lorsqu’ils sont côte à côte. Connaître ces particularités vous fera gagner un temps précieux. L’application se veut plutôt complète, entre conception de parcelles, fiches de culture, et envoi de notifications. Grâce à Beebot, l’intelligence artificielle de l’appli, prévisualisez votre potager en amont et découvrez quelles sont les associations de plantes recommandées selon votre emplacement, votre ensoleillement et bien d’autres facteurs. Et si vous avez besoin d’autres conseils, il suffira de se rendre sur Permagram, le premier réseau social dédié à la permaculture, disponible exclusivement sur Tomates & Basilic.