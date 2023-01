Des nudes, des sextos et des vidéos en toute discrétion avec la méthode Blyynd

Les applications de rencontre sont très courues sur les magasins Android et iOS. Elles semblent toujours à priori simples et transparentes, comme Tinder et autres mais peuvent parfois vous offrir de bien mauvaises surprises. On ne sait effectivement jamais trop ce qui pourrait être fait ensuite de vos photos et de vos échanges. Avec Blyynd, le mot d’ordre est donc de proposer un environnement qui permet justement d’éviter les dérives.

Blyynd : on cache ce que l’on veut

Présentée cette année au CES de Las Vegas, Blyynd se veut une application de rencontre et de sexting que l’on peut utiliser sans avoir peur des conséquences malheureuses. Vous pouvez ainsi entrer en contact avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous en toute sécurité grâce à plusieurs options qui vont dans ce sens. Tout d’abord, tous les échanges sont chiffrés et les serveurs n’en font aucune sauvegarde.

La modération de ces derniers se fait par une intelligence artificielle qui bloquera alors les contenus choquants et contraires à la charte de l’application (pas de pédopornographie, de propos racistes ou antisémite…). Les captures d’écran sont également impossibles, tout comme les sauvegardes de contenus échangés. Enfin, libre à vous justement de permettre ou non la réception de photos et de vidéos pour ne pas avoir de mauvaises surprises de type dick pick non sollicitée. Evidemment si vous aimez ça, l’objectif de l’appli est aussi de pouvoir en envoyer et recevoir autant que possible.

« Nous proposons une interaction complètement virtuelle, sécurisée dans laquelle on pourra, à terme, connecter les sex-toys et permettre d’avoir une expérience physique couplée à une expérience virtuelle. »

Tanguy Fallard

Mise au point par les trois ingénieurs, Cyrille Heimburger, Guillaume Colas et Tanguy Fallard, ce dernier a confié à 20 minutes souhaiter offrir « une expérience positive et saine pour le bien-être sexuel, validée par des sexologues. L’idée, c’est d’être un vrai substitut à la pornographie, éthique et inclusif, qui permet d’avoir un échange aussi rapidement que d’aller voir une vidéo. »

Tout un programme ! L’application est déjà disponible en test sur le Playstore ou sur le site officiel. Si vous vous ennuyez et que la vraie vie vous angoisse, lancez-vous !