DeepL : Le traducteur ultra-performant gratuit et sans limite !

Avec le marché international, les produits étrangers souvent peu ou mal traduits, l’envie ou le besoin de lire un ouvrage qui est encore indisponible dans certaines langues, il peut être compliqué d’obtenir une traduction digne de ce nom. Nous avons testé DeepL qui promet des traductions rapides, gratuites et de qualités, et ce, dans pas moins de 29 langues.

Dépassez la barrière de la langue

Il n’y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir assimiler un contenu par la faute d’une barrière linguistique. La solution est pourtant à portée de main et d’une simplicité redoutable. DeepL est une application qui permet de traduire du contenu sans être dans l’obligation de le recopier. En effet, il suffit pour cela de prendre en photo le texte que l’on souhaite traduire et l’application se charge du reste. Qu’il s’agisse d’une affiche, d’un mode d’emploi, d’une page de livre, juste une photo et le tour est joué. Simple et efficace !

Des fonctionnalités qui facilitent la vie

L’application permet l’utilisation optimale de fonctionnalités en toute simplicité. Que l’on souhaite une visiotraduction en temps réel, une traduction instantanée en saisie vocale ou encore l’enregistrement des traductions effectuées ou récurrentes, il suffit de deux clics. Vos traductions peuvent également être partagées via vos réseaux sociaux, par mail ou bien encore converties en PDF.

En résumé

Il s’avère difficile de ne pas adopter cette application. Elle est fluide, simple à utiliser, son ergonomie répond aux attentes des utilisateurs. Il est appréciable d’avoir sous la main, un traducteur aussi efficace qui brise la barrière de la langue avec autant de facilité. Nous n’avons pas relevé de véritable point faible, si ce n’est qu’il serait pertinent de pouvoir sélectionner le texte que l’on souhaite traduire lorsque celui-ci est pris en photo. DeepL est une application à tester.