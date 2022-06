Découvrez les applis qui vous seront utiles pendant les soldes d’été 2022 !

Aujourd’hui, le e-commerce prend une place importante dans les habitudes de consommation des Français et internet sera à coup sûr une place de marché aux réductions extrêmement avantageuses. Promotions, ventes flash, suivi colis, cashback, conseils…Découvrez comment profiter encore plus de ces soldes, grâce à certaines applis que nous avons listées dans cet article!

Les meilleurs applications de shopping

Ces dix dernières années, plusieurs géants du e-commerce se sont démarqués des autres, et sont devenus les références internationales du shopping en ligne. Ils disposent de millions de références, parfois à prix vraiment intéressants. De quoi rapidement devenir accro!

Vous avez alors accès à des produits divers et variés: neuf ou occasion, de la part de vendeurs particuliers ou professionnels, en vente flash, aux enchères, luxe ou mainstream…tout est à portée de portefeuille en un clic!

Certains de ses sites sont spécialisés dans une catégorie particulière de produits, d’autres rassemblent quasiment tout ce qui peut être vendu.

Avez-vous déjà visité Amazon, eBay, Etsy, Asos, Craigslist, Houzz, Google Shopping, Jet, Shopstyle, Wayfair, ou encore AliExpress?

Les meilleures applis de cashback

Le cashback est un système mis en place pour rémunérer les consommateurs sur leurs achats, en pourcentage. Chaque programme de cashback est affilié à plusieurs enseignes et sites internet, il y en a pour tous les goûts. En général, vous pouvez récupérer vos gains sur PayPal, par virement, ou par chèque cadeau, selon les applications.

Parmi les applis de cashback les plus réputées, vous trouverez EBuyClub, Poulpeo, IGraal, Widilo, Capital Koala, Joko, Swagbucks.

Les applications pour dénicher les meilleures affaires

ShopSavvy, c’est une application qui vous aide à trouver le meilleur prix pour un article donné. Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés ou code-barre, pour vérifier si d’autres offres plus avantageuses existent ailleurs. La plateforme vous prévient également lorsqu’une promotion sort sur vos articles favoris, vous avez en outre la possibilité de créer des listes personnalisées.

Groupon est réputé en France, les détaillants y listent leurs articles, avec des remises importantes, allant jusqu’à 70%.

Découvrez aussi Wanelo, TopHatter, Shopmium, Slickdeals, pour encore plus de bonnes affaires.

Les applications pour être au plus près de la mode

21 buttons: cette appli permet d’acheter les tenues des influenceurs et autres modeurs et modeuses du monde entier.

Style book: planifiez vos tenues, découvrez des interviews d’experts de la mode, réalisez des photomontages, explorez des galeries d’inspiration.

Good on You: pour ne pas oublier d’être responsable lorsque l’on fait du shopping, Good on You vous permet, si ça vous intéresse, de consulter la note des marques, en fonction de leur respect pour l’environnement, pour les animaux, et pour leurs employés.

Wink: prenez en photo un look, et l’appli vous proposera des articles similaires et abordables pour reproduire cette mise en beauté. C’est presque magique!

Les applis pour le suivi de vos colis

Commander sur internet, c’est top. On peut comparer les prix en quelques minutes, avoir accès à des millions de références produits dans tous les domaines, sans avoir besoin de se déplacer et faire la queue dans les magasins. Parfois, les offres sont meilleures qu’en boutique physique, et les articles arrivent directement sur le pas de notre porte.

Mais cet avantage peut rapidement devenir un inconvénient, lorsque la livraison ne se passe pas comme prévu! Pour suivre vos colis et avoir l’esprit tranquille, n’hésitez pas à consulter les applications de tracking, comme Ordertracker, 17track, Parcelsapp, ou les applications des services postaux et transporteurs directement, s’ils proposent ce service.