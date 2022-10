Cube Solver : l’appli pour résoudre et apprendre les mécanismes du Rubik’s Cube

Vous avez un Bac +8 en mathématiques, mais vous avez toujours l’air aussi débile lorsque vous avez un Rubik’s Cube dans les mains ? L’application Cube Solver vous propose d’en apprendre plus sur les mécanismes de l’appareil, d’en venir à bout et de résoudre n’importe quel cas de figure…

Inventé en 1974 par l’architecte hongrois Ernö Rubik, le Rubik’s Cube est un jouet mythique des années 80. Même si on compte plusieurs variantes de nos jours, l’originale de 3×3 cubes à 6 faces compte 43 milliards de milliards de combinaisons (43 252 003 274 489 860 000). Selon Wikipédia, si vous aviez un cube pour chaque configuration de couleurs, le nombre total pourrait recouvrir la surface entière de la Terre sur une hauteur d’environ six étages. En essayant au hasard, il faudrait 100 vies à raison de 1 seconde par face pour trouver la solution. L’inventeur, lui-même, a dû batailler 1 mois avant de trouver la solution. Bref, le Rubik’s Cube ce n’est pas pour les mous du bulbe, mais il est possible d’apprendre à le terminer avec un peu de méthode.

Apprenez et résolvez !

Vous aimeriez faire le malin comme Will Smith dans À la poursuite du bonheur ? L’application Cube Solver va vous y aider ! Si l’appli permet de résoudre un cube, le mieux est d’apprendre comment faire pour vraiment frimer. Cube Solver propose une méthode pour le cube 2×2 (Pocket Cube) et le 3×3 original. C’est assez bien fichu avec des animations que l’on peut décortiquer. En suivant les conseils, il est vraiment possible de s’améliorer et d’en apprendre plus sur l’objet. Saviez-vous que les cubes du centre ne bougent jamais ? Si vous êtes sur le point de réussir, mais qu’il vous manque un petit coup de pouce sur la fin, l’option Résoudre permet de placer les faces de couleur sur un cube virtuel et de laisser votre smartphone trouver la solution : suivez les mouvements et réussissez enfin à finir votre cube !

Les autres fonctionnalités…

Cette fonctionnalité est disponible pour d’autres casse-tête du même type : Pocket Cube, Skewb, Pyraminx, Ivy Cube, Cube Miroir. Parmi les autres options de l’appli, on trouvera un chronomètre (quand vous serez balaise) et une section pour faire des motifs de couleurs particuliers. Si les Rubik’s Cube sont vendus avec une notice explicative, elle est assez austère : Cube Solver est bien mieux fichue et plus efficace.