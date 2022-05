Crunchyroll : le Netflix de l’animation japonaise est gratuit 2 semaines

Vous adorez les animés japonais et vous voulez la meilleure sélection de classiques et de nouveautés ? Alors c’est le bon moment pour essayer gratuitement Crunchyroll.

Crunchyroll a connu une drôle de gestation au milieu des années 2000. 4 copains fans d’animés japonais de l’université de Californie à Berkeley lancent le site dans la plus grande illégalité possible. La plupart des fichiers partagés le sont en effet sans aucune permission des détenteurs des droits d’auteur et souvent le fruit de sous-titrages faits à la main par des passionnés. En 2008, deux ans après son lancement, les mousquetaires de la japanim reçoivent un investissement de 4 millions de dollars et se disent qu’il est peut-être temps de faire les choses bien. Ainsi naît un des leaders mondiaux du marché actuel dont le système économique fonctionne sur deux aspects bien particuliers.

Crunchyroll : y en a pour tout le monde !

Crunchyroll propose en effet tout d’abord un coté freemium pour ceux qui ne veulent pas dépenser d’argent pour visionner les programmes proposés. En contrepartie, de la publicité est présente pendant la diffusion, coupant les épisodes comme si vous étiez sur TF1. Quand vous êtes coupés trois fois en 20 minutes, vous avez quand même un peu de mal à apprécier ce que vous regardez mais la légèreté de votre portemonnaie vous l’imposera possiblement.

Il existe en parallèle des abonnements payants qui offrent justement plus d’options. La plus importante, évidemment, c’est la disparition de ces réclames intempestives pour une qualité de visionnage optimale. Vous aurez également accès à tous les programmes en illimité. Enfin, et c’est presque ce qui a le plus de valeur pour les mordus d’animé, vous pourrez découvrir les derniers épisodes juste après leurs diffusions au Japon, comme ce fut le cas pour la dernière saison de L’Attaque des Titans par exemple. Ainsi, pas de spoil et presque la sensation d’être présent sur l’archipel et un privilégié de la communauté.

Le premier prix commence à 4,99 €/mois pour un écran. Pour 6,49 €/mois, vous ajoutez l’option de lecture hors ligne qui vous permet de télécharger les épisodes. Vous pouvez également regarder 4 écrans en simultané. Pratique pour les familles. Enfin, vous pouvez souscrire ce dernier abonnement à l’année pour 64,99 € et ainsi économiser 16%.

Vous êtes tentés ? Alors essayez Crunchyroll gratuitement pendant 14 jours ! Surtout que le programme ne se contente pas des animés produits au Japon mais voit plus loin avec l’apparition petit à petit de contenus exclusifs.

De diffuseur à producteur

Alors, oui, bien sûr, vous retrouverez sur Crunchyroll les mastodontes comme One Piece, le sus cité L’Attaque des Titans, Demon Slayer, Jujustu Kaisen ou My Hero Academia. C’est bien sûr ces mastodontes de l’animation japonaise qui font venir le plus de spectateurs. Mais le site voit plus loin et propose depuis quelques années des Crunchyroll Originals exclusifs. Un partenariat avec la plate-forme sud-coréenne Line Webtoons a permis par exemple des adaptations de Tower of God, The God of High School ou Noblesse.

La compagnie américaine a également marqué un grand coup en s’associant avec Sega et Yu Suzuki pour adapter sa saga culte de jeux vidéo Shenmue. Une première saison de 13 épisodes a couvert les deux premiers volets de la saga en proposant même des informations inédites non présentes dans les jeux concernant les personnages. L’animation est de plus de très bonne facture et on espère que le succès a bien été présent pour lancer une saison 2. Il y a en effet plus de chance que nous découvrions la fin de l’histoire sur Crunchyroll que sur nos consoles vu que Shenmue 3 a plutôt divisé que rassemblé les fans qui l’attendaient pourtant depuis 20 ans. Son rachat par Sony il y a quelques années peut également laisser entendre que d’autres adaptations de jeux vidéo pourraient suivre.

Crunchyroll est vraiment la meilleure option pour les amoureux d’animation japonaise. Le service ne cesse de faire évoluer son offre et disponible sur console et sous forme d’application sous Android ou iOS. Les abonnés peuvent même y lire des mangas en ligne (exclusivement en anglais pour l’instant) ou jouer à des jeux vidéo dans les navigateurs web. Avec l’essai gratuit de 14 jours, à vous de voir sans risque si vous pourriez vous laisser séduire sur la longueur.