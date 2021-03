Créer une appli Android ou iOS avec Swiftic

Vous avez une petite entreprise, une association, un blog d’actualité ou une boutique en ligne et vous désirez créer votre application Android ou iOS ? Il faut dire qu’être présent sur le Google Play Store ou l’Apple Store est un plus indéniable : plus de visibilité, de visites, de clients. Plutôt que de confier votre appli à un studio hors de prix ou à votre cousin, pourquoi ne pas la faire vous-même avec Swiftic ?

Swiftic (anciennement Como DIY) est une solution en ligne qui vous permet de faire votre propre application pour appareil Android et iPhone. Pas besoin de savoir programmer pour ça, il suffit d’utiliser les outils graphiques de l’interface : choisissez vos fonctionnalités, ajuster vos menus, ajouter vos photos, etc. Tout est en français et simple d’accès.

C’est une solution idéale pour les petites entreprises, mais aussi les associations, club de sport, petite boutique en ligne, blog, etc. Si vous avez déjà un site, Swiftic va utiliser une technologie de reconnaissance automatique pour créer votre application en un claquement de doigts. Si vous démarrez de zéro, ce n’est pas un problème puisque l’interface vous prend par la main à chaque étape : style, contenu, jeu de couleurs, etc.

Des fonctionnalités à la pelle et une simplicité déconcertante

Il est possible de monétiser votre appli et de proposer des offres promotionnelles à vos visiteurs comme des coupons ou des points de fidélité. L’ensemble de votre application est personnalisable et rien ne vous empêche d’ajouter des fonctionnalités par la suite : boutique, notification, délai de livraison, catalogue interactif. Une fois terminée, il suffira de soumettez votre app à l’App Store d’Apple et au Google Play Store.

Il est possible de créer un aperçu sans payer et vous avez 30 jours pour changer d’avis et demander un remboursement, mais les tarifs sont assez bon marché et dégressifs. Profitez de cette période de promotion puisque tout est à -30%. L’offre mensuelle coûte 39 $ au lieu de 57 $ (32 € au lieu de 48 €), mais l’abonnement à l’année coûte 33 $/mois au lieu de 48 $ (27 € au lieu de 40 €). Rien à voir avec les tarifs pratiqués par les agences Web…