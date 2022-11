Courses pas chères et remboursements garantis avec l’appli Fidme !

Pour être certains de bénéficier d’économies lors de vos courses, une application à télécharger : Fidme Courses !

Des économies à coup sûr !

En cette période de fin d’année, les économies sont les bienvenues surtout sur le panier de courses. Avec Fidme Courses, c’est d’une simplicité redoutable. L’application met à disposition un grand nombre d’offres promotionnelles extrêmement détaillées. Afin d’éviter toute erreur, une vérification du code-barres avant achat est possible. Par la suite, une fois les achats effectués, il ne reste qu’à demander le remboursement (que l’on peut suivre), qui arrive en une courte semaine. Les remboursements sont réalisés par virement, donc il faudra au préalable renseigner les coordonnées bancaires du compte.

Une organisation des courses simplifiée

L’application ne permet pas uniquement de faire des économies, mais elle optimise l’organisation des courses grâce à la création de listes. On pourrait croire à tort qu’il s’agit d’une liste quelconque de courses. Non ! Celle-ci est triée selon les rayons du magasin (produits laitiers, pâtes, riz & céréales, etc.). Les offres promotionnelles disponibles pour les produits de la liste sont automatiquement ajoutées. Mais mieux encore, les listes sont partageables. Exit le papier sur le frigo (qui traîne et que l’on oublie), avec cette liste chacun ajoute ses achats, commentaires, pour une mise à jour en temps réel.

Fidme en résumé

Si vous souhaitez économiser, planifier, partager vos courses, alors Fidme Courses est l’application qu’il vous faut. C’est une garantie de ne plus avoir le moindre oubli, qu’il s’agisse des coupons de réductions ou de la liste. Un plus grand nombre d’offres sur des produits de première nécessité, tels que les œufs, les pâtes, le lait, représenterait un point positif supplémentaire. L’utilisation de l’application n’en reste pas moins très pratique.