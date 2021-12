Confiez votre argent à Lydia : recevez, gérez, épargnez…

Pensée en 2013 comme une solution simple pour s’envoyer de l’argent entre amis, Lydia a par la suite largement diversifié son offre (cagnotte en ligne, compte courant avec carte Visa, épargne rémunérée, etc.) pour devenir une alternative crédible aux banques traditionnelles. La startup française, n’en finit plus de surprendre et poursuit un développement fulgurant si bien que l’expression « Je te fais un Lydia » est maintenant passée dans le langage courant…

En presque 10 ans d’existence, l’application Lydia a séduit plus de 5,5 millions d’utilisateurs avec au départ une idée simple : la possibilité de s’envoyer de l’argent entre proches depuis son téléphone portable. L’écosystème Lydia s’est étoffé au fil des ans pour devenir en 2020 une solution de paiement complète. La raison de ce succès ? La simplicité puisqu’il suffit d’un smartphone pour faire partie de la bande, mais aussi la transparence : pas de frais cachés et des termes clairement énoncés.

Transparence, simplicité : que des avantages…

Chez Lydia, il y a la version gratuite qui permet de faire des paiements mobiles, de disposer d’un RIB, de faire des virements instantanés et de profiter de fonctionnalités « sociales » comme le partage d’addition ou la cagnotte sans commission. Il est même possible de faire le lien avec sa banque, mais Lydia permet aussi de piloter son compte en toute simplicité avec les versions payantes Lydia Bleu et Lydia Noir. Ici pas d’horaire, pas d’attente, de prise de rendez-vous ou de déplacement dans une agence. De même les institutions bancaires traditionnelles vous prélèvent de petites sommes par-ci par-là. Même si vous avez un compte-rendu à la fin de l’année, vous regardez ces chiffres sans vraiment savoir de quoi il retourne. Avec Lydia vous savez exactement à quoi vous avez droit.

Lydia Bleu et Lydia Noir : deux formules pour toutes les bourses

Pour 4,90 € par mois ou 49 € si vous optez pour la formule annuelle, Lydia Bleu vous donne le droit à 5000 € de transactions, une carte Visa, un IBAN, une épargne rémunérée, le paiement sans contact depuis l’appli et des opérations à l’étranger sans commission. Notez que pour les moins de 25 ans, Lydia Bleu ne coûte que 1 €/mois. Vous en voulez plus ? Lydia Noir est le « compte suprême » avec un plafond de 50 000 €, jusqu’à 1000 € de retrait sans commission même à l’étranger, une batterie d’assurances antifraude pour vos achats ou pour vos voyages et même une conciergerie… La classe à Dallas. Notez qu’il est possible de disposer d’un compte joint avec cette formule à 7,90 € par mois et si vous payez 79 € pour une année, vous avez donc deux mois gratuits.

Pour ces deux formules, les avantages sont nombreux, voici une liste non exhaustive :

Le cashback pour vos achats

Connaissez-vous le système de cashback ? Avec Lydia Bleu ou Lydia Noir, vous récupérez de l’argent (entre 0,5 et 5% du montant) lorsque vous faites des achats avec votre carte bancaire avec un bonus si vous payez avec votre carte Lydia. La liste des partenaires grossit régulièrement (Franprix, Burger King, Castorama, Heetch, Starbuck) et le 20 de chaque mois, le total de vos remboursements est directement versé sur votre compte Lydia. Notez que le cashback de Lydia fonctionne aussi bien en ligne qu’en magasin alors faites-vous plaisir lorsque vous en avez envie !

Les cagnottes sans commission

En parlant de cagnotte, Lydia permet aussi de collecter de l’argent pour le cadeau d’anniversaire d’un proche, une naissance ou un voyage. Il suffit de la créer, de la partager et c’est sans commission !

Les cartes Internet

Il s’agit de cartes virtuelles qui peuvent être à usage unique ou à plus long terme (pour les abonnements par exemple) pour faire ses achats en toute sécurité sur Internet. Impossible pour les fraudeurs de vous voler votre argent ! Avec Lydia Bleu ou Lydia Noir, vous avez 20 cartes Internet à utiliser chaque mois. Largement de quoi faire toutes vos emplettes…

La roulette Lydia !

Ça, c’est inédit et complètement fou ! La roulette c’est la chance de vous faire rembourser intégralement un achat fait avec Lydia. Tous les 1000 paiements, vous « achetez gratuit ». Avec les 5,5 millions d’utilisateurs, on compte plus d‘un gagnant par heure… Et si le prochain c’était vous ?

L’épargne rémunérée

Le livret A des français est rémunéré à hauteur de 0,5%. Pour l’ouvrir ou le clôturer, il faut attendre et se déplacer en agence. L’épargne rémunérée de Lydia propose 0,6 % avec un « boost » les trois premiers mois : 2 % ! Et pas besoin de rédiger une lettre pour transférer l’argent : il suffit de se rendre sur l’appli et de déplacer vos fonds du bout du doigt.

Les « Petits prêts express » et le « Acheter maintenant et payer plus tard »

Depuis 2018, Lydia propose aussi ses « Petits prêts express ». Il s’agit de crédits de 100 à 3000 € remboursables en 3 à 36 mois. Là encore, pas de frais cachés et tout se fait depuis l’appli… Si vous désirez payer un achat en 3 fois, c’est aussi possible avec Lydia et ça fonctionne partout, en magasin ou en ligne.