Comment transférer des données Samsung vers un iPhone 15/14 ? 2 méthodes.

C’est la question qu’on se pose quand on passe d’un système à l’autre. Pas facile en effet de faire cohabiter ces deux mondes très différents : Android et iOS. Après des années de fidélité au petit robot vert, vous avez décidé de vous laisser tenter par la pomme. Le problème qui se pose alors c’est comment transférer le contenu de votre appareil Android vers un iPhone 15 ? Contacts, messages, calendriers, photos, vidéos, musiques : ce qui semble être naturel devient un casse-tête. Pour ne pas vous gâcher votre journée, nous allons vous présenter deux solutions pour passer d’un Samsung à un iPhone sans problème. Notez que ces deux méthodes sont valides avec un appareil Samsung, mais aussi n’importe quel appareil sous Android (version 5 à 13) et sous iOS (version 14 à 17).

Comment transférer les données Samsung vers iPhone 15 ?

La première méthode consiste à utiliser UltFone Phone Transfer. Il s’agit d’un logiciel de transfert de données conçu pour faciliter le déplacement de vos données entre un appareil Android (de marque Samsung, OnePlus, Xiaomi, Oppo, Sony, Pixel, Motorola, Asus, Google, etc.) et un iPhone. UltFone Phone Transfer offre plusieurs avantages à commencer par sa compatibilité avec différents types d’appareil, mais aussi la quantité de données qu’il peut transférer : contacts, les messages, les photos, les vidéos, les fichiers musicaux, les applications, les journaux d’appels, les signets, les notes, les rappels, les paramètres Wi-Fi, et plus encore. Il assure un transfert complet de données d’un téléphone à un autre. C’est aussi un logiciel qui reste facile à utiliser avec une interface utilisateur conviviale qui rend le processus de transfert de données simple et accessible même aux utilisateurs novices. Il vous guide à travers les étapes nécessaires pour le transfert de données.

Installer le logiciel UltFone Phone Transfer sur un PC sous Windows

Branchez votre appareil Android en mode Débogage USB (tout est expliqué)

Branchez votre iPhone

Choisissez ce que vous voulez transférer et laissez les données transiter !

UltFone Phone Transfer garantit en plus que les données sont conservées avec la même qualité que sur l’appareil d’origine. Les photos, les vidéos et d’autres fichiers multimédias sont transférés sans perte de qualité et avec une grande rapidité.

Transférer les données d’Android vers iPhone 15 via Move to iOS

La seconde solution consiste à utiliser Move to iOS, une application développée par Apple qui permet aux utilisateurs de smartphones Android de transférer facilement leurs données. Cette dernière a été conçue pour simplifier la transition des utilisateurs d’Android vers l’écosystème iOS. Il suffit pour cela d’installer l’application sur l’appareil Android depuis le Google Play Store, de faire « Transférer les données depuis Android » et de rentrer le code reçu.

Conclusion

Récapitulons en répondant à 2 questions :

Puis-je transférer mes applications d’un Samsung vers un iPhone ?

Les applications sont codées de manière différente sur Android et iOS, il est donc impossible de les transférer d’un appareil à un autre. Aucune solution sur le marché ne permet de réaliser ce tour de force malheureusement…

Est-ce que toutes les données peuvent être transférées d’un Samsung vers un iPhone ?

Ce logiciel est exhaustif. Il permet de transférer absolument tous types de données d’un appareil Android vers une machine sous iOS.

Si vous vous demandez comment transférer un Samsung vers un iPhone 15, pensez à UltFone Phone Transfer : un outil polyvalent et efficace. Il simplifie le processus de transfert de données tout en offrant une gamme complète de fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs.