Comment surveiller et localiser le téléphone de votre enfant avec eyeZy ?

Le souci avec les solutions de contrôle parental, c’est qu’elles sont incomplètes et se contournent facilement par des enfants de plus en plus à l’aise avec les technologies. L’application eyeZy s’installe facilement sur un téléphone et permet un espionnage complet et discret : localisation, appel, messages, photo, etc.

On ne voit pas grandir les enfants. Ils étaient sagement assis dans leur poussette et en un claquement de doigts, ils veulent sortir avec leurs amis et que vous leur achetiez un scooter. Très jeunes confrontés à Internet et aux réseaux sociaux, certains sont aussi victime de cyberharcèlement. Parfois le dialogue est difficile, mais pour garder un œil sur eux, il est possible d’utiliser une solution comme eyeZy : une application à installer sur leur smartphone.

eyeZy est un logiciel invisible qui permet de :

Savoir où se trouve votre enfant et être alerté s’il sort d’un certain périmètre

Consulter ses recherches Internet

Accéder à ses contacts et aux appels envoyés et reçus

Voir les photos et vidéos stockés sur son téléphone

Lire les SMS et les messages

Bloquer certaines applications

Attention : utiliser eyeZy ou un logiciel de ce type sur le smartphone d’une personne qui n’est pas sous votre responsabilité est strictement interdit par la loi française…

Une fonctionnalité pour chaque cas

Bien sûr vous n’êtes pas obligé d’utiliser toutes ces fonctionnalités et choisir celles qui conviennent le mieux à votre cas. SI vous pensez que votre enfant est victime de cyberharcèlement, vous pouvez consulter ses messages et si vous pensez qu’il vous ment quand il dit qu’il va au sport, vous pouvez regarder sa localisation. Vous n’êtes par exemple pas obligé de regarder ses photos si vous n’en avez pas besoin. Le mieux est de le prévenir que vous désirez le surveiller, mais si vous désirez rester discret, eyeZy est complètement invisible. Pour l’installer, il suffit d’avoir l’appareil de votre enfant une dizaine de minutes en main. L’installation est facile et expliquée en français, mais pour vous rassurer nous avons fait un tuto pour vous expliquer chaque étape.

Quel est le prix de eyeZy ?

eyeZy est un service payant qui propose des tarifs dégressifs : si le prix de 41,99 €/mois est très élevé, il chute à 9,99 €/mois si vous vous engagez pour un an ce qui n’est pas bête du tout puisque vous n’allez pas surveiller votre enfant pour une courte période. Il existe aussi une offre intermédiaire à 23,99 € pour un trimestre, ce qui peut être suffisant.