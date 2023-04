Comment suivre la localisation de votre enfant sur un téléphone Android ?

Pourquoi suivre l’emplacement du téléphone portable de votre enfant ?

De nos jours, avec la criminalité qui court, il est difficile de rester serein lorsque votre enfant met le pied dehors. Est-il en train de s’amuser avec ses amis ? N’est-il pas en compagnie de personnes peu fréquentables dans des endroits pas recommandables ? Ou pire, votre enfant n’a-t-il pas été kidnappé ? Il est donc primordial de suivre l’emplacement du téléphone portable de votre enfant pour calmer votre inquiétude et pouvoir protéger vos petits monstres adorés à distance. Dès lors, vous demandez-vous comment surveiller votre enfant en traçant son smartphone Android ? Découvrez, ici, comment bien le faire avec la meilleure application en la matière : FamiGuard Pro for Android!

Comment suivre l’emplacement Android à l’aide de FamiGuard Pro pour Android ?



Vous verrez actuellement sur le marché technologique plusieurs outils vous permettant de tracer le smartphone d’une personne. Mais, la meilleure solution pour connaître l’emplacement d’un téléphone Android est d’utiliser FamiGuard Pro. Voici les étapes à suivre…

Etape 1 : S’inscrire et se connecter au site officiel de FamiGuard Pro pour Android

La première étape est des plus faciles. Il vous suffit de vous inscrire (en créant un compte) puis de vous connecter au site officiel de FamiGuard Pro pour Android. Ensuite, il faut cliquer sur acheter l’application FamiGuard Pro. Vous devrez apercevoir un lien vous permettant de télécharger le traqueur de localisation Android FamiGuard Pro.



Etape 2 : Télécharger et installer FamiGuard Pro sur le téléphone Android cible

La deuxième étape consiste à télécharger l’application puis de l’installer sur le téléphone de la personne que vous souhaitez localiser. En l’occurrence, il s’agit ici du smartphone Android de votre enfant. Pour procéder au téléchargement et à l’installation, il vous suffit de glisser vers la droite le captcha que vous voyez sur l’écran.





Etape 3 : Connectez-vous à votre compte et localisez le téléphone portable de votre enfant

La dernière étape est aussi très simple à réaliser. Il vous suffit maintenant de vous connecter à compte pour localiser le téléphone portable de la personne que vous souhaitez surveiller. Avec FamiGuard Pro, vous pouvez ainsi suivre, dans les moindres détails, les déplacements de votre enfant. Pour cela, il faut juste vous rendre sur votre tableau de bord. De là, vous pourrez ainsi vérifier l’historique des positions sur Android.



A noter qu’avec cet outil ultra sophistiqué, vous pouvez suivre absolument n’importe qui. Il faut juste respecter à la lettre toutes les étapes précitées… et le tour est joué !

Autres fonctionnalités de FamiGuard Pro

En plus de vous aider à localiser le téléphone Android de vos proches, FamiGuard Pro dispose de bien d’autres fonctionnalités avantageuses. Parmi celles-ci, vous pouvez noter :

Vérifier les fichiers du smartphone :

Avec FamiGuard Pro, vous aurez, depuis votre tableau de bord, accès à tous les fichiers du téléphone de la personne cible : les contacts, les appels, les messages, l’historique du navigateur, les applications utilisées, etc.

Manipuler à distance le téléphone Android :

Grâce à l’application FamiGuard Pro, vous pourrez également contrôler à distance le téléphone de la personne que vous souhaitez surveiller. Il vous sera ainsi loisible d’enregistrer des appels ou encore de faire des captures d’écran. Ce qui peut être très pratique si vous désirez connaître si votre ado ne discute pas avec des personnes malveillantes.

Accès à toutes les applications de médias sociaux du smartphone de la personne cible :

Pour couronner le tout, vous pourrez surveiller ce que fait l’individu cible sur les réseaux sociaux. Vous pourrez avoir un œil sur toutes les applications conçues à cet effet : Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Tinder, Telegram, etc. Ce qui est très pratique pour contrôler les contenus auxquels s’exposent vos enfants sur le web.

Conclusion :

Voilà, vous savez désormais presque tout sur comment suivre la localisation de votre enfant sur un téléphone Android ! Grâce à l’application FamiGuard Pro, vous pouvez savoir en temps réel où se situe votre enfant. Son système de localisation GPS et Wifi intégré très performant vous permet de contrôler de manière sereine la position de vos enfants adorés, leurs messages, leurs appels et leurs activités sur internet. Alors, n’attendez plus pour acheter et installer FamiGuard Pro sur le téléphone de votre enfant !