Comment sauver trois vies en une heure ? Donnez votre sang !

Don de sang est l’application officielle de l’Établissement français du sang, l’organisme qui gère les dons de sang à l’échelle du pays.

Elle permet de savoir où donner son sang autour de chez vous et de directement prendre rendez-vous avec le minimum d’étapes possible. L’appli vous enverra une notification lorsqu’il le faudra. Mais avant de franchir le pas, vous pourrez répondre à un questionnaire pour savoir si vous êtes apte à donner votre sang. Saviez-vous par exemple qu’il faut au moins peser 50 kg pour cela ?

Sauvez 3 vies en une heure !

Le questionnaire est très rapide et confidentiel bien sûr. On vous demandera si vous avez des maladies, si vous avez déjà subi des transfusions, si vous avez déjà eu un cancer, de quand date votre dernier tatouage, si vous utilisez des stupéfiants, si vous avez récemment subi une opération, si vous prenez des médicaments, etc. Une fois que vous êtes sûr de pouvoir faire un don, vous pourrez choisir un don de sang, de plasma ou de plaquettes. Ces trois types de dons prennent en 10 minutes et 1h 30, mais il faudra de toute façon compter entre 1 heure et 2 heures de présence sur place.

Sang, plasma et plaquettes

Le plasma est la partie liquide du sang. Lors d’un don de plasma, vous récupérerez vos globules rouges et le plasma servira aux grands brûlés ou aux hémophiles par exemple. Certaines personnes avec des maladies génétiques subissent aussi des carences en plasma. Les plaquettes sont à destination des personnes qui sont touchées par des leucémies et qui ont dû mal a en produire à cause d’une chimiothérapie. Dans une poche de sang, il n’y a pas assez de plaquettes pour transfuser un malade. Il faut donc regrouper les plaquettes issues de 6 donneurs du même groupe sanguin pour fabriquer une poche de plaquettes prête à être transfusée. Quant au sang, il sert en cas d’hémorragie, mais aussi pour les personnes nécessitant des globules rouges comme ceux atteints de drépanocytose.

Si vous voulez donner votre sang, votre plasma ou vos plaquettes, n’attendez pas « demain » et prenez rendez-vous avec l’application Don de sang.