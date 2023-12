Comment réparer une vidéo endommagée en quelques étapes ?

La plupart du temps, les fichiers vidéo ne posent aucun problème, mais il arrive qu’ils soient endommagés ou corrompus, ce qui entraîne des problèmes de lecture ou la perte de séquences importantes. Dans de tels cas, savoir comment réparer une vidéo endommagée peut s’avérer inestimable. Comprendre les causes courantes des dommages vidéo et explorer des méthodes et des outils de réparation efficaces nécessitent une réflexion approfondie et une approche adéquate. Que les dommages soient dus à une corruption de fichier, à des erreurs de transfert ou à d’autres facteurs, il existe des étapes et des solutions qui peuvent aider à remettre la vidéo dans un état utilisable.

Critères à prendre en compte lors de la sélection d’un outil de réparation vidéo pour réparer une vidéo corrompue.

Facilité d’utilisation

L’outil ne doit pas être complexe, mais vous devez apprendre à l’utiliser. Il doit être simple et intuitif afin que tout novice puisse rapidement effectuer la tâche de réparation de vidéos sans aucun problème.

Fonctionnalités

Un outil de réparation vidéo offre généralement des fonctionnalités telles que la possibilité de réparer différents formats vidéo, notamment MP4, MOV, AVI et autres, ainsi que la capacité de résoudre des problèmes tels que les problèmes de synchronisation du son, la pixellisation et les erreurs de lecture.

Tarification

Lors de la sélection d’un outil de réparation vidéo, tenez compte des structures de prix proposées par les différents fournisseurs, afin de vous assurer que l’outil choisi s’aligne sur votre budget et offre les fonctionnalités nécessaires à une réparation efficace.

Avis des utilisateurs

Lisez toujours les commentaires, car ils renforcent la légitimité du logiciel. Ils aident même les nouveaux utilisateurs à faire le bon choix lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur logiciel de réparation vidéo.

Stellar Repair for Video : Compatible avec tous les fichiers !

Après avoir comparé la longue liste d’outils de réparation vidéo disponibles, nous avons sélectionné Stellar Repair for Video comme le meilleur logiciel pour réparer une vidéo endommagée à la suite d’une utilisation négligente, d’une attaque de virus ou d’une erreur lors du transfert de fichiers. Stellar Repair for Video répare les fichiers MP4, MOV, AVI, MKV, AVCHD, MJPEG, WEBM, ASF, WMV, FLV, DIVX, MPEG, MTS, M4V, 3G2, 3GP et F4V enregistrés sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables (Windows ou Mac), des clés USB ou des vidéos filmées par des appareils photo numériques, des smartphones Android, des drones, des caméras de surveillance, etc. Stellar Repair for Video vous permet de prévisualiser les fichiers multimédias réparés avant de les enregistrer à l’emplacement de votre choix.

Excellente nouvelle ! Avec l’aide de Stellar Repair for Video, le processus de réparation des vidéos endommagées peut être accompli efficacement en quelques étapes simples.

Étape 1 : Ajoutez vos vidéos endommagées à réparer.



Ajoutez vos vidéos endommagées à réparer. Étape 2 : Réparez vos vidéos



Réparez vos vidéos Étape 3 : Fin du processus de réparation



Unique : la fonction Advance Repair

Le logiciel, disponible pour Windows 11 et macOS Sonoma, vous permet de réparer plusieurs vidéos simultanément, quel que soit leur format. Il prend en charge les vidéos HD, 4K, 8K et VR. Tous les codecs les plus utilisés sont pris en charge : H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, 3GP, Windows Media 8, Xvid, DivX, JPEG 2000, etc. Si votre vidéo n’est pas reconnue, la fonction « Advance Repair » vous permet de réparer une vidéo endommagée en utilisant la technique du « fichier échantillon ». Il s’agit d’entrer dans le logiciel un fichier similaire à celui qui est cassé (provenant du même appareil, par exemple). Stellar Repair for Video utilisera alors les informations contenues dans ce fichier sain pour établir une empreinte de la structure du fichier et réparer la vidéo qui ne fonctionne pas à l’aide de cette empreinte.

Stellar Repair for Video résout également les problèmes tels que les vidéos injouables, les saccades, les scintillements, les écrans noirs, la désynchronisation, le hachage, la granulation, le gel, etc. Le logiciel corrige également les erreurs vidéo telles que la très courante « Media Loading Error : File could not be read » ou « QuickTime Error ».

Les avantages de Stellar Repair for Video

Répare les vidéos inaccessibles et endommagées stockées sur une carte mémoire d’appareil photo, une carte CF, une carte SD, une clé USB, un disque dur, un disque dur SD, etc.

Répare simultanément un nombre illimité de fichiers vidéo dans le même format ou dans des formats différents.

Restaure les vidéos des marques d’appareils photo les plus populaires (Sony, Canon, Nikon, FujiFilm, GoPRo, DJI (Mavic, Phantom), Panasonic, Samsung, Olympus, etc.)

Vérifie des vidéos réparées avant l’enregistrement

Répare les vidéos prises à partir de téléphones, de drones, de reflex numériques et de caméras de vidéosurveillance.

Interface utilisateur simple et claire.

Prise en charge de tous les médias numériques tels que VLC Media Player, Windows Media Player®, Media Player, QuickTime®, iTunes®, Adobe Flash Player®, Real Player, etc.