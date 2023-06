Comment prendre des notes et créer des pense-bêtes avec Google Keep ?

Si vous souhaitez un outil pour gérer vos pense-bêtes, notes et listes, alors Notes Keep, l’application développée par Google, est faite pour vous. Complète et simple d’utilisation, elle est disponible gratuitement sur Android.

Google Keep, ou Notes Keep, est un outil de prise de notes et de gestion de listes simple à prendre en main, développé par Google. Avec cette application, vous pouvez enregistrer n’importe quelle information sous forme de texte, liste, photo ou même son / mémo vocal si besoin. L’ensemble de ces informations sont directement synchronisées via votre compte Google, vous permettant d’y accéder depuis n’importe quel appareil.

Où trouver Google Keep ?

Notes Keep est une application proposée par Google en version mobile et desktop. Vous pouvez ainsi la retrouver sur le Play Store, en téléchargement gratuit, mais aussi directement sur navigateur, via une interface dédiée pour les écrans plus larges.

Comment utiliser Keep ?

Pour utiliser Notes Keep, rien de plus simple. Une fois l’application téléchargée et ouverte sur votre smartphone, vous pouvez soit créer un mémo selon l’un des formats prédéfinis (liste, dessin, vocal ou image), soit créer une note personnalisée :

Pour ce faire, appuyez sur Plus

Donnez un titre à votre note

Ajoutez les éléments souhaités à votre note : du texte, mais aussi d’autres options en appuyant sur le Plus en bas à gauche de l’écran

Votre note se sauvegarde automatiquement à chaque modification. Sur desktop, un champ de texte intitulé Créer une note… est directement affiché en haut de la page.

Comment synchroniser Keep ?

Par défaut, la synchronisation est automatique sur la plupart des applications Google. Cependant, pour vous assurer que l’option est bien activée, rendez-vous dans les paramètres de votre Compte Google, jusqu’à l’écran Synchroniser. Recherchez l’application Notes Keep et vérifiez que la synchronisation est bien activée. Dans le cas contraire, l’activation se fait en une simple pression.

Côté interface, Google Keep bénéficie d’un style issu de Material Design, la dernière mouture visuelle des environnements Google. On est donc sur du simple et de l’épuré, rendant l’utilisation de cette appli des plus facile. Un outil bien pensé pour gérer ses notes sans se prendre la tête !