Comment obtenir une copie de la clé de chez vous en quelques secondes ?

L’application vous permet de décoder une clé mécanique en quelques secondes grâce à un appareil Android (smartphone ou tablette). Pour ce faire, il faudra placer la clé sur une carte ISO/CEI 7810 (carte bancaire, carte de fidélité, etc.) Pourquoi ? Pour éviter au mieux les utilisations illégales de l’application. Car le but est bien sûr de garder une trace de sa propre clé pour en faire une copie auprès d’un serrurier, mais on imagine bien ce que les esprits tordus peuvent faire avec une telle application…

Comment ça fonctionne ?

Prenez la photo de votre clé et délimitez pour le logiciel les contours de la carte avec les repères verts. Les repères rouge et bleu délimitent la zone cruciale où se trouve les « dents ». Il faudra ensuite positionner des petites croix sur ces dents. À partir de là, Key Decoder analysera les reliefs et les dents de la clé. Cela permet de la décoder en chiffre, mais aussi de créer une copie avec l’aide d’un serrurier. Attention, les images obtenues sont une copie numérique parfaite de votre clé, prenez les mêmes précautions qu’avec une carte bleue ou un mot de passe !

Key Decoder, pour qui ?

L’application s’adresse aux professionnels de la sécurité, aux serruriers ou encore aux curieux. Elle est faite pour décoder ses clés personnelles ou toute clé à laquelle l’utilisateur a un accès valide. Elle est faite pour aider à décoder les clés mécaniques ; par exemple, un évaluateur de sécurité (Penetration Tester) pourra l’utiliser pour identifier la vulnérabilité d’une clé à partir de l’analyse faite par l’application.

Respectez les conditions d’usage

Attention, cette application nécessite un usage cadré ! On parle d’analyse et de duplicata virtuel de clés, vous devez donc vous assurer d’avoir un accès légal et consenti au trousseau utilisé. En termes de sécurité des données, toutes les données sont traitées en local par l’application. Ainsi, pas de transit d’informations vers des serveurs externes et pas de risque de fuite de données.

Key Decoder est une application disponible sur Google Play, mais non supportée sur iOS.