Comment obtenir gratuitement un numéro de téléphone jetable ?

Pourquoi utiliser un « burner phone » ?

À la lecture de ces lignes, vous pouvez vous demander quel usage peut être fait d’un numéro jetable. Pour certains, il s’agit d’une manière de communiquer tout en conservant l’anonymat, par exemple lors de la récupération de codes pour certaines plateformes en ligne ou encore pour contacter un service commercial. On évite ainsi de voir sa ligne principale être récupérée par des services de démarchage. Il peut aussi être utile pour séparer sa vie professionnelle et privée, un élément très important lorsque votre fonction vous amène à communiquer principalement par téléphone. Enfin, son usage temporaire est aussi intéressant pour les voyages ou en cas de perte de son téléphone principal.

Application de numéro temporaire : une solution rare en France

Il existe de nombreuses applications proposant des services de téléphonie temporaire. Cependant, la plupart d’entre elles sont payantes, nécessitant un abonnement mensuel ou annuel. Une dépense qui peut rapidement devenir importante, allant à contre-courant de l’idée d’usage urgent et temporaire.

Avec le développement des services Voice Over IP, de plus en plus d’applications proposent des services de burner phone. À l’instar de Google Voice, ces solutions sont accessibles en France sans passer par un VPN. D’autres applications, telles que On/Off, la solution de Taïg Khris, ne proposent que des accès premium. Vous devez ainsi payer 3,49 € par mois et par numéro créé. Si vous souhaitez utiliser un numéro temporaire en toute simplicité, on repassera.

Numbber : une solution gratuite et accessible

Pour ceux qui souhaitent un burner phone accessible et gratuit, une application existe ! Il s’agit de Numbber, une solution très simple à prendre en main, à télécharger sur iOS et Android. L’application est gratuite pendant 7 jours, dans une limite de 15 minutes par appels. Vous bénéficierez alors d’un numéro en 09 fonctionnel et temporaire, que vous pouvez révoquer à n’importe quel moment.

Une fois passée la période d’essai, le service devient payant : 0,99€/mois pour 30 minutes de conversation. Des crédits peuvent être achetés pour augmenter le temps d’appel à votre disposition.

Si vous avez des besoins ponctuels de numéro temporaire, Numbber peut donc parfaitement remplir la mission. Simple d’usage, sécurisée et avec une période d’essai gratuite, elle vient avec suffisamment d’arguments pour répondre à votre attente !