Comment enregistrer et modifier des fichiers audio avec Google Recorder ?

Modifiez vos enregistrements avec Google Recorder

L’application Google Recorder, en français Enregistreur, permet à l’utilisateur d’enregistrer des discussions ou audios divers et variés pour les écouter plus tard. Il faut le reconnaître, Google a mis les bouchées doubles sur son outil, avec des options de reconnaissance vocale et de recherche dans l’audio.

Une version web presque au niveau du mobile

Plus puissante que ses concurrentes sur smartphone, celle-ci vient aussi d’enrichir sa version web pour faciliter l’édition de médias sur un écran plus large qu’un smartphone. Comme l’a repéré 9to5google, l’application navigateur contient désormais toutes les options nécessaires pour recadrer ou supprimer une partie de votre enregistrement.

Pour accéder à l’Enregistreur sur Web, suivez ce lien.

Enregistrez vos meilleurs moments avec l’Enregistreur de Google

Avec Google Recorder, vous pouvez donc enregistrer n’importe quelle réunion, conférence ou même répétition musicale et éditer le contenu. Mais l’application va plus loin, intégrant une fonction de transcription en direct principalement optimisée pour les échanges en anglais. L’outil peut aussi, toujours dans la langue de Shakespear, identifier les différents interlocuteurs d’un échange et diviser leurs flux audios.

Une application complète pour gérer vos enregistrements !

Plutôt complète pour une application gratuite, Google Recorder permet donc de manier simplement vos enregistrements et fichiers audios pour les modifier depuis votre mobile ou votre PC. En prévision de la version tablette, elle vient d’ailleurs de bénéficier d’une mise à jour de son interface, en intégrant les éléments du thème Material You d’Android.

Pour télécharger l’Enregistreur de Google, c’est sur le Play Store.

Et si vous préférez une application d’enregistrement plus simple et ne dépendant pas de Google, vous pouvez vous tourner vers Voice Recorder. Une solution moins complète, mais aussi moins complexe !