Comment augmenter la batterie et la sécurité de votre téléphone avec NetGuard ?

Protéger son smartphone, c’est aussi contrôler ses connexions à Internet. Plus facile à dire qu’à faire, on se retrouve donc submergé par les applications connectées au web en arrière-plan. Mais tout n’est pas perdu ! Une application, gratuite et open source, existe pour protéger votre Android : NetGuard.

Un pare-feu pour votre confidentialité et votre batterie

La promesse de NetGuard, c’est de protéger votre batterie ainsi que votre confidentialité en limitant l’usage des données mobiles par vos applications. Et on peut le dire, promesse tenue. L’outil, un pare-feu gratuit et open source, permet ainsi de gérer les accès Internet de toutes vos applications : blocage complet, blocage quand elles sont en arrière-plan ou autorisation complète. Une protection qui augmente fortement la durée de vie de votre batterie, tout en évitant les fuites incontrôlées de données.

NetGuard : un outil sûr et complet

NetGuard ne nécessite pas d’être root. Une caractéristique qui la rend plus sûre, avec moins de vulnérabilités, mais aussi plus facilement compatible avec votre appareil Android. Le pare-feu prend en charge les protocoles IPv4/IPv6 TCP/UDP ainsi que les réseaux en partage de connexion. Enfin, sacré plus pour cet outil, il permet de bloquer les accès Internet des applications système.

Quelles sont les fonctionnalités de NetGuard ?

NetGuard est donc un outil puissant, parfait pour protéger votre smartphone comme votre vie privée. Simple d’utilisation, il peut être installé sur votre Android gratuitement. NetGuard regorge de fonctionnalités :

Contrôle d’accès à Internet par application.

Blocage par défaut de toutes les connexions à Internet.

Gestion individuelle des autorisations ou interdictions d’accès.

Interface utilisateur simple et intuitive.

Solution gratuite et open source.

Si vous faites le choix du forfait PRO (version payante), d’autres fonctionnalités s’offrent à vous. En premium, vous pouvez ainsi gérer à la journée le trafic sortant, être notifié de toute nouvelle application ou encore accéder à des statistiques sur votre réseau directement depuis le gestionnaire de notifications.

Attention aux clones malveillants !

Vous l’aurez compris, pour contrôler les accès au web pour vos applications, nous vous recommandons chaudement NetGuard. Prudence tout de même, des clones malveillants existent et sont même présents sous le même nom sur les magasins en ligne de certains fabricants.

Alors, pour télécharger NetGuard en toute sérénité, nous vous conseillons de passer directement via le Google Play Store.