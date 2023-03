Comment apprendre le russe facilement avec l’application Babbel ?

Indépendamment d’une situation internationale compliquée dont on espère qu’elle se résoudra au plus vite, la langue russe est l’une des plus riches et passionnantes à apprendre, c’est aussi une des plus parlées au monde, un bon moyen pour converser avec tous nos amis et bien sûr toutes nos amiEs des ex-pays de l’URSS…

Le russe est la 8e langue la plus parlée dans le monde. Elle est bien sûr parlée en Russie, mais aussi dans tous les pays de l’ex-Union soviétique : Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Estonie, Lettonie, etc. C’est aussi une langue par exemple très utilisée en Ukraine et si l’ukrainien est la langue officielle, le russe est parlé est compris dans de nombreuses régions, y compris et surtout Kiev. Pour être honnête, vous aurez bien du mal à trouver un Ukrainien qui ne parle pas un minimum russe. L’ukrainien n’est malheureusement pas proposé dans les applications d’apprentissage de langues alors pourquoi ne pas apprendre le russe ? C’est une langue parlée par plus de 258 millions de personnes qui vous donnera des bases essentielles pour apprendre d’autres langues slaves.

Une méthode sur mesure

Le russe n’est pas une langue facile et se lancer dans l’aventure sans un coup de main n’est pas facile. On trouve des méthodes, mais elles sont très inspirées de l’époque soviétique : âpres et très « vieille école ». Babbel propose à l’inverse une méthode basée sur le dialogue et l’expression orale avec un outil de reconnaissance vocale pour améliorer sa prononciation. Babbel va vous demander vos motivations (voyage, carrière, culture, etc.) et le temps que vous souhaitez consacrer à l’apprentissage. Le contenu des leçons sera ainsi adapté à vos attentes. Si vous souhaitez apprendre le russe pour un travail et que vous avez 3 heures par semaine, les leçons ne seront pas les mêmes que pour un voyageur qui voudra y passer 15 minutes par jour.

Essayez sans payer !

Une fois inscrit, et sans débourser un centime, vous pourrez accéder à la première leçon et à une évaluation de votre niveau. Car si vous avez déjà des bases de russe, Babbel vous fera avancer plus vite. Babbel propose aussi des classes en direct en plus de son application, mais celle-ci est déjà très complète avec des leçons thématiques, des vidéos, des podcasts, etc. Tous les aspects d’une langue seront abordés, de la grammaire à la prononciation en passant par l’écriture, la lecture ou l’écoute.

Pourquoi choisir Babbel pour apprendre le russe ?

Des contenus adaptés à votre âge, votre niveau et vos objectifs

Des leçons disponibles hors ligne pour travailler même sans connexion

Quelques minutes par jour ou plusieurs heures par semaine : vous avancez à votre rythme

Une reconnaissance vocale qui vous corrige

Les résultats sont là : 92 % des utilisateurs Babbel ont amélioré leur niveau de langue en seulement 2 mois. Bien sûr Babbel propose bien d'autres langues : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Danois, Portugais, Suédois, Indonésien, Turc, Néerlandais, Norvégien et Polonais.

