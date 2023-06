Comment ajouter du texte à un document PDF sur Windows/Mac en 2023

En raison de la nature non modifiable des PDF, il n’est pas facile de corriger ou de mettre à jour les données de ces fichiers. Cependant, nous pouvons ajouter plus facilement des zones de texte supplémentaires pour corriger les erreurs ou clarifier les informations…

Dans cet article, nous expliquerons le secret sur la façon d’ajouter du texte à un document PDF, de l’utilisation d’un logiciel intégré à des outils tiers. Que vous souhaitiez insérer du texte dans un PDF sous Windows ou Mac, c’est ici que ça se passe…

Partie 1. Comment ajouter une zone de texte au PDF sous Windows

#1. Utilisation de WorkinTool PDF Converter

L’ajout de zones de texte au PDF sous Windows est un excellent moyen de commenter le document PDF et de fournir des informations supplémentaires. Et avec WorkinTool PDF Converter, vous pouvez ajouter gratuitement du texte, des annotations, des notes autocollantes et des tampons aux fichiers PDF avec un minimum d’effort.

Parce qu’il peut offrir plus de 10 outils de balisage pour vous aider à insérer de manière flexible le texte souhaité dans le PDF et plus de 20 outils PDF pour traiter vos fichiers PDF modifiés. De plus, vous pouvez ajouter du texte personnalisé à votre PDF en ajustant la couleur, la police, l’opacité et la mise en forme.

Remarque : Les outils de PDF Edit et PDF Reader sont totalement gratuits sans limite de taille. Toutefois, si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de Convertir vers/depuis PDF et Boîte à outils, seul un seul fichier de 2 Mo est gratuit. Sinon, vous devez payer 10,95 $/mois, 19,95 $/an ou 25,95 $/à vie. [Bonus : Entrez le code pdf au moment de votre paiement pour profiter de 50 % de réduction.]

Comment ajouter du texte à un PDF avec WorkinTool

Étape 1. Sélectionnez PDF dans WorkinTool.

Téléchargez gratuitement WorkinTool PDF Converter et accédez à Afficher et modifier > Modifier PDF. Cliquez ensuite sur Sélectionner le fichier PDF ou déposez le fichier pour l’ouvrir avec WorkinTool.

Étape 2. Ajouter du texte au fichier PDF.

Insérer une zone de texte : Vous pouvez insérer du texte dans un PDF en cliquant sur le bouton Texte. Modifiez ensuite la couleur, la police et la mise en forme du texte. Enfin, cliquez sur la zone vide du PDF pour ajouter une zone de texte et tapez facilement sur le PDF.



Ajouter une note autocollante : L’insertion d’une note autocollante dans un PDF est également un bon moyen d’ajouter une zone de texte à remplir aux documents PDF dans WorkinTool. Appuyez simplement sur le bouton Note.

Étape 3. Enregistrer le PDF annoté.



Appuyez sur l’icône Télécharger ou exporter pour enregistrer définitivement le texte nouvellement ajouté au format PDF.

Le verdict

Avantages :

√ 100% gratuit pour insérer du texte dans un PDF.

√ Aucune limite de taille ou de quantité pour ajouter des zones de texte à un PDF.

√ Ajoutez des zones de texte, des notes autocollantes, des commentaires, des signatures et des tampons dans une seule station.

√ Conservez la qualité et la mise en forme d’origine après la modification des PDF.

√ Aucun filigrane ni publicité dans WorkinTool.

Désavantages :

× Uniquement compatible avec les systèmes Windows.

× Prise en charge gratuite de chaque fichier de moins de 2 Mo, à l’exception des fonctions d’édition PDF et de lecteur PDF.

#2. Utilisation de Foxit Reader

Si vous souhaitez ajouter des zones de texte aux documents PDF sur un PC Windows, Foxit Reader est un autre bon choix. En tant qu’assistant PDF renommé, il propose des solutions tout-en-un pour l’édition de PDF, ce qui rend l’ajout de texte d’annotation au PDF plus simple et plus flexible. Avec Foxit Reader, vous pouvez ajouter du texte, des champs de peigne et du texte prédéfini à un fichier PDF en quelques clics. Cependant, l’interface est similaire à Microsoft Word, qui chevauche des fonctionnalités peu conviviales pour les novices.

Ajouter une zone de texte au PDF dans Foxit Reader

Étape 1. Ouvrez le fichier PDF dans Foxit.

Lancez Foxit Reader et accédez à la barre supérieure pour cliquer sur le bouton Ouvrir. Sélectionnez ensuite le document PDF souhaité et appuyez sur l’icône Ouvrir pour confirmer.

Étape 2. Insérez du texte dans le PDF.

Accédez à Remplir et signer, puis sélectionnez le mode de texte souhaité : Ajouter du texte, Champ de peigne ou Texte prédéfini. Appuyez sur l’emplacement du PDF pour insérer une zone de texte.

Étape 3. Conservez le texte sur PDF.



Lorsque tout est terminé, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous pour conserver les modifications de texte dans le PDF.

Le verdict

Avantages :

√ Jusqu’à 3 modes d’ajout de texte sur PDF.

√ Ouvrez et annotez plusieurs fichiers en même temps.

√ Plusieurs autres outils pratiques pour manipuler vos PDF.

√ Rapide et stable.

Désavantages :

× Seulement 14 jours d’essai gratuit.

× Pas vraiment adapté aux novices.

Partie 2. Comment ajouter du texte à un document PDF sur Mac

#1. Utilisation de Aperçu sur macOS

Que vous souhaitiez remplir un PDF ou ajouter du texte à un PDF sur Mac, le logiciel Aperçu peut satisfaire toutes vos demandes d’édition de base. Il s’agit d’un éditeur de PDF gratuit et accessible, et d’une visionneuse préinstallée sur chaque Mac. Toutes vos opérations dans ce logiciel sont gratuites, y compris l’insertion de texte. De plus, vous modifiez la couleur, la police ou la taille du texte selon vos préférences avant de taper sur PDF.

Ajouter une zone de texte à remplir dans un PDF dans l’aperçu

Étape 1. Ouvrez le PDF avec Aperçu.

Cliquez avec le bouton droit sur le document PDF et cliquez sur Ouvrir avec > Aperçu.

Étape 2. Insérer une zone de texte dans le PDF.

Appuyez sur Afficher la barre d’outils de marquage si le ruban d’outils est masqué. Cliquez ensuite sur l’outil Texte et modifiez le paramètre de texte comme vous le souhaitez dans l’icône A. Dès lors, vous pouvez librement insérer une zone de texte et saisir les annotations souhaitées.

Étape 3. Conservez les mots ajoutés.

Appuyez sur Fichier > enregistrer sous pour conserver le document PDF annoté.

*Référence : Guide Apple

Le verdict

Avantages :

√ Gratuit pour insérer des zones de texte dans le PDF.

√ Facile et rapide à écrire sur des fichiers PDF.

√ Illimité pour utiliser toutes les fonctionnalités de Preview.

√ Pas de publicités ou de plantages lors de l’utilisation.

Désavantages :

× N’a que les fonctionnalités PDF de base.

× Ne prend en charge que le système macOS.

#2. Utilisation d’Adobe Acrobat

Adobe Acrobat est l’un des éditeurs PDF les meilleurs et les plus populaires pour les utilisateurs de Mac pour modifier le texte existant ou ajouter de nouvelles zones de texte aux fichiers PDF. Avec une puissante fonction OCR, Adobe Acrobat peut identifier le texte PDF et le rendre modifiable. Par conséquent, vous pouvez ajouter de nouveaux mots au texte existant. Bien sûr, vous pouvez insérer de nouvelles zones de texte sur le fichier PDF pour faire des commentaires. Cependant, vous ne pouvez profiter de toutes les fonctionnalités d’Adobe Acrobat que pendant 14 jours. Après cela, vous devez vous abonner à Adobe Acrobat Pro pour au moins 19,99 $ par mois.

Comment ajouter du texte à un PDF dans Adobe

Étape 1. Sélectionnez Modifier l’outil PDF.

Après avoir ouvert le PDF dans Adobe, cliquez sur l’outil Modifier le PDF dans la barre d’outils de droite. Ou vous pouvez également le trouver dans le centre d’outils.

Étape 2. Ajouter du texte au fichier PDF.

Modifier le texte dans le contenu original: Cliquez sur l’outil d’édition pour ajouter/supprimer du texte dans le paragraphe PDF facilement.

Ajouter une zone de texte à un PDF : ou appuyez sur la fonction Ajouter du texte, puis vous pouvez insérer et saisir un nouveau texte dans le PDF.

Étape 3. Enregistrer le PDF modifié.

Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le PDF avec modification.

*Référence à : Assistance Adobe

Le verdict

Avantages :

√ Ajoutez rapidement du texte au contenu PDF existant. √ Tapez facilement sur PDF en quelques clics. √ Fournissez des outils complets pour résoudre les problèmes de PDF. √ Compatible avec diverses plates-formes, telles que PC et téléphones mobiles.



Désavantages :

× Gratuit pendant 14 jours seulement.

× Cher pour acheter la version Pro.

FAQ sur la façon d’ajouter du texte à un PDF

Comment ajouter une zone de texte remplissable en PDF gratuitement ?

Il est super facile d’ajouter gratuitement une zone de texte à remplir dans un PDF avec un éditeur PDF professionnel, comme WorkinTool PDF Converter, Preview, Foxit Reader, etc. Utilisez la fonction de texte intégrée et insérez facilement une zone de texte à remplir dans un PDF.

Comment ajouter une zone de texte à un PDF sans Acrobat ?

Si vous souhaitez ajouter une zone de texte à des documents PDF sans Acrobat, utilisez la meilleure alternative à Adobe Acrobat – WorkinTool.

Tout d’abord, cliquez sur la fonction PDF Edit dans View & Edit pour télécharger le PDF auquel vous souhaitez ajouter du texte.

Deuxièmement, appuyez sur le bouton Texte pour insérer une nouvelle zone de texte dans le PDF.

Enfin, appuyez sur le bouton Télécharger pour l’enregistrer.

Conclusion

En conclusion, ajouter une zone de texte à un PDF permet d’annoter, de commenter et de corriger des fichiers PDF. En suivant les didacticiels mentionnés, vous pourriez avoir une bonne maîtrise de la façon d’ajouter du texte à un PDF sur Windows et Mac avec différents logiciels. Plus d’hésitation. Ajoutez instantanément une zone de texte à remplir à votre PDF !