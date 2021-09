CityGem : des balades touristiques commentées

CityGem est une application gratuite et sans publicité et c’est assez rare pour être souligné. Elle propose des balades touristiques commentées dans des villes comme Paris, St Malo, Nantes, Aix-en-Provence, Honfleur, Avignon, Bordeaux, Strasbourg, etc. Bien sûr, certaines villes comme la capitale sont plus gâtées que d’autres : Découvrir le 7e, Du haut de la Butte Montmartre, La petite balade verte du 19e… Il suffit de choisir le lieu ou un thème (flânerie, architecture, insolite, histoire, incontournable, green, charmant, etc.) et de se laisser guider grâce à la fonction géolocalisation de votre appareil mobile, Android ou iPhone.

Les parcours autoguidés peuvent être sélectionnés en fonction de leur durée, la distance et du mode de transport utilisé : à pied, à vélo, en voiture… Le guide audio se déclenche automatiquement au détour d’une rue, d’un monument, d’une fontaine, d’une statue et vous dit quelle direction prendre pour continuer la balade…

Une manière originale de découvrir ou redécouvrir une ville

Vous n’avez qu’à suivre les instructions du GPS agrémenté par du contenu photographique et textuel à chaque halte du parcours. Si vous pensez bien connaître votre ville, vous serez sans doute surpris et si vous visitez un lieu pour la première fois, c’est un très bon moyen de le découvrir. L’équipe de CityGem ajoute régulièrement de nouvelles villes. Contactez-les pour leur faire part de vos idées ! Ils choisissent les lieux d’intérêt, rédigent le contenu, prennent les photos et ajoutent la voix de comédiens professionnels pour vous accompagner.